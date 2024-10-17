Захватив Угледар, российские войска продолжили наступление на город Курахово. Многие жители эвакуируются. Остальные живут под постоянными обстрелами Фотографии

Потеря Угледара усугубила кризис украинской обороны, писала «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. Российская армия, в частности, продолжает наступать в направлении города Курахово с севера и востока. Если динамика продвижения ВС РФ сохранится, к концу года Украина может потерять весь южный Донбасс. На этих снимках — украинские военные, держащие оборону на этом участке фронта.

Одно из укреплений украинских войск недалеко от Угледара. Сам город украинские войска покинули в начале октября. 8 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Житель одного из сел возле Углердара готовится перебраться в менее опасное место, забрав с собой скот и другое имущество. 9 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

В Курахово, в направлении которого пытаются продвинуться российские войска, проводится эвакуация, но не все жители готовы покинуть город. Один из остающихся в Курахово — 65-летний пенсионер Иван Солод — закрывает щитом разбитое в результате обстрела окно в своей квартире. 8 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Последствия очередного обстрела Курахово российскими войсками. 8 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

До войны в Курахово жили более 18 тысяч человек. На конец сентября, говорил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в городе оставались около 2,5 тысячи жителей. На фото — житель города у подъезда своего дома, поврежденного в результате обстрела. 8 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

65-летняя Любовь Солод вернулась в свою поврежденную в результате обстрела квартиру в Курахово, чтобы забрать уцелевшие вещи. 8 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Курахово. 8 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жители одного из сел возле Угледара уезжают в эвакуацию. 9 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Хроника войны. 17 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 17 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»