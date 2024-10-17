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Захватив Угледар, российские войска продолжили наступление на город Курахово. Многие жители эвакуируются. Остальные живут под постоянными обстрелами Фотографии
Источник: Meduza
Потеря Угледара усугубила кризис украинской обороны, писала «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. Российская армия, в частности, продолжает наступать в направлении города Курахово с севера и востока. Если динамика продвижения ВС РФ сохранится, к концу года Украина может потерять весь южный Донбасс. На этих снимках — украинские военные, держащие оборону на этом участке фронта.