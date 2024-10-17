В Госдуму внесли законопроект об аресте имущества релокантов за правонарушения «против интересов РФ»

Государственный совет Республики Татарстан и депутат Госдумы Айрат Фаррахов внесли на рассмотрение российского парламента законопроект о преследовании россиян, уехавших из страны, за правонарушения, «направленные против интересов Российской Федерации». Текст поправок опубликован на сайте Госдумы 17 октября.

Авторы законопроекта предложили привлекать к административной ответственности россиян, уехавших из страны, иностранных граждан и компании, а также лиц без гражданства, «если указанное административное правонарушение направлено против интересов РФ».

Госсовет Татарстана предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью 24.8. В ней предлагается уведомлять правонарушителей о составленном протоколе через их законных представителей, а также по электронной почте и телефону, если они доступны в отрытом доступе.

Авторы законопроекта предложили внести в КоАП изменения, согласно которым на россиян, уехавших из страны, будут распространяться положения статей, предусматривающих изъятие вещей и документов, арест имущества, транспортных средств и других предметов, а также временный запрет деятельности.

Кроме того, в одной из поправок Госсовет Татарстана предложил, чтобы все административные дела, возбужденные в отношении уехавших россиян, рассматривали по месту нахождения органа, составившего протокол, а не по месту жительства человека.

В пояснительной записке авторы законопроекта заявили, что после начала «специальной военной » граждане РФ, находящиеся за границей, стали чаще совершать «публичные действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности Российской Федерации». При этом, заявили авторы поправок, к уехавшим россиянам «невозможно применять меры профилактического воздействия».

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму исправленную версию законопроекта об административном преследовании россиян, уехавших из страны. Впервые Госсовет внес такой законопроект в апреле 2023 года, но правительство РФ предложило его доработать. В первоначальном законопроекте предлагалось привлекать к ответственности россиян, которые находятся за рубежом, по таким статьям КоАП, как оскорбление главы государства, возбуждение ненависти либо вражды или «дискредитация» армии.

Уже сейчас судам все равно, где находится «правонарушитель» — они штрафуют всех подряд (хотя этот подход и можно посчитать незаконным). Кроме того, российские следователи могут возбуждать уголовные дела в отношении людей с любым гражданством вне зависимости от того, где они находятся.

Больше о первом законопректа

Власти смогут привлекать уехавших россиян по «политическим» статьям КоАП. А разве раньше не привлекали? Или теперь они будут делать это чаще? Вот два ответа: максимально простой (вы прочитаете его за минуту) и чуть посложнее

Больше о первом законопректа

Власти смогут привлекать уехавших россиян по «политическим» статьям КоАП. А разве раньше не привлекали? Или теперь они будут делать это чаще? Вот два ответа: максимально простой (вы прочитаете его за минуту) и чуть посложнее