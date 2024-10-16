Война Девятьсот шестьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

Российская армия предприняла решительную попытку выдавить ВСУ из Курской области, но пока не достигла этой цели. Подразделения ВС РФ, атаковавшие украинские войска, остановились на подступах к Судже. ВСУ, несмотря на высокий риск окружения в этом районе, пока не оставляют позиции на территории российского региона. Тем временем в Донбассе наступление ВС РФ продолжается сразу на нескольких участках фронта. Под угрозой падения — еще одна важная «крепость» ВСУ.

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Российские десантники и морпехи пытаются выдавить ВСУ из Курской области — но пока остановились на подступах к Судже Стоит ли ждать скорого ухода украинских войск с территории РФ? Карта боев на 15 октября

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