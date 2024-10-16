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Война Девятьсот шестьдесят шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 октября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Военная сводка «Медузы»: к чему привела попытка ВС РФ выдавить ВСУ из Курской области и как развивается российское наступление в Донбассе.
Главное к полудню
- Россия готовит на Дальнем Востоке более десяти тысяч солдат из КНДР для переброски в приграничные с Украиной регионы, сообщают источники «Суспильне» и «РБК-Украина». Собеседники журналистов утверждают, что северокорейских военных подготавливают для ротации российских сил, чтобы высвободить их личный состав. Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что в российской армии формируется так называемый «особый бурятский батальон», укомплектованный гражданами КНДР.
Владимир Зеленский заявил: КНДР «фактически включается в войну» на стороне РФ. Неужели Ким Чен Ын отправит северокорейских солдат в Украину?
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- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. В ходе беседы украинский военный рассказал об «актуальной стратегической обстановке» и «организации отпора» российских войскам на фронте. «Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации плана победы», — написал Сырский в своем телеграм-канале.
- В Киевской области после российской атаки из-за падения обломков беспилотника повреждены два жилых дома, хозяйственная постройка и автомобиль, сообщает МВД Украины. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Проблема с энергоснабжением Херсона возникла из-за соседнего региона, заявил начальник городской администрации Роман Мрочко. «В соседнем регионе продолжаются ремонтные работы электрических сетей, питающих Херсон и часть нашей области. Энергетики уверяют, что в течение нескольких часов восстановят свет в городе», — сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее про аварийные отключения писал глава Николаевской области Виталий Ким.
- В Киеве на Майдане Незалежности проходит массовая акция родственников пропавших без вести и находящихся в плену украинских военных.
Российская армия предприняла решительную попытку выдавить ВСУ из Курской области, но пока не достигла этой цели. Подразделения ВС РФ, атаковавшие украинские войска, остановились на подступах к Судже. ВСУ, несмотря на высокий риск окружения в этом районе, пока не оставляют позиции на территории российского региона. Тем временем в Донбассе наступление ВС РФ продолжается сразу на нескольких участках фронта. Под угрозой падения — еще одна важная «крепость» ВСУ.
Основные новости ночи и утра
- Российские войска в ночь на 16 октября выпустили по территории Украины 136 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным на 07:00, силы ПВО сбили 51 дрон над Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областями. Еще 60 беспилотников «локационно потеряны» в разных регионах Украины в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. В сообщении ВСУ говорится, что на момент публикации более 20 дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины.
- В Тернопольской области в результате российского удара по промышленному объекту произошел пожар, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Негода. Возгорание оперативно потушили. К ликвидации последствий привлекали 45 спасателей и 12 полицейских. Погибших и раненых нет.
- Во всем Херсоне пропало электричество утром 16 октября, сообщает начальник военной администрации города Роман Мрочко. Причины отключения электроэнергии выясняются. По данным местных властей, за сутки Херсон восемь раз попал под российские обстрелы. Повреждены десять частных и два многоэтажных дома, образовательное учреждение, три автомобиля, гараж. Три человека получили ранения разной степени тяжести.
- Глава Николаевской области Виталий Ким также сообщает об аварийных отключениях электричества в регионе. «Нашли точку аварии. Не прилет. Через пару часов починим, если не будет других сюрпризов», — пишет он в телеграме.
- Минобороны РФ объявило, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа: два дрона сбиты над Белгородской областью, один — над Воронежской.
- Вечером 15 октября в Краснодарском крае в станице Марьянской упал украинский беспилотник, повредив жилой дом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, пострадавших в результате атаки нет.
- Родственники жителей Суджи Курской области, просившие о гуманитарном коридоре для эвакуации своих близких из зоны боевых действий, получили ответы на свои обращения от российской и украинской сторон, сообщает «Русская служба Би-би-си». В Москве и Киеве ответили, что другая сторона не выходит на контакт и в настоящий момент открытие гуманитарного коридора для эвакуации жителей Суджи «не представляется возможным».
Фото на обложке: Maksym Kishka / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images