Сырский заявил, что Великобритания «прорабатывает свои предложения» по ударам вглубь России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

В ходе беседы украинский военный рассказал об «актуальной стратегической обстановке» и «организации отпора» российских войскам на фронте.

«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации плана победы», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

Украина пытается добиться от западных союзников разрешения наносить удары иностранным оружием вглубь территории России. В Киеве заявляют, что им прежде всего нужна возможность атаковать российские авиабазы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

В начале сентября The Guardian писала, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Официально об этом не сообщалось. The New York Times отмечала, что Лондон хочет сначала получить одобрение от Вашингтона. В свою очередь президент США Джо Байден, по данным NYT, склоняется к тому, чтобы одобрить решение союзников разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием при условии, что американские ракеты использоваться не будут.

Какие объекты в РФ могут оказаться под ударом

Запад близок к тому, чтобы разрешить ВСУ бить по целям в России дальнобойными ракетами. Какие объекты под угрозой ударов? В зоне вероятного поражения (она включает даже Москву) — десятки военных аэродромов

