The New York Times: Байден готов поддержать решение союзников разрешить Украине удары по России западным дальнобойным оружием, но не американским

Президент США Джо Байден склоняется к тому, чтобы одобрить решение союзников разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием дальнего радиуса действия при условии, что американские ракеты использоваться не будут. Об этом The New York Times рассказали неназванные европейские чиновники.

Великобритания, говорится в статье NYT, дала понять США, что хочет позволить Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по России. Но Лондон также хочет получить недвусмысленное разрешение от Вашингтона, чтобы «продемонстрировать скоординированную стратегию» с США и Францией.

По словам американских чиновников, Байден еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

Если президент США, отмечает издание, одобрит решение партнеров, использование дальнобойного оружия может помочь Украине удержать линию фронта, в том числе после захвата части российских территорий в рамках наступления ВСУ в Курской области.

Однако Байден не решается разрешить Киеву применять для этого американские ракеты ATACMS на фоне предупреждения от спецслужб США. Они, по данным газеты, опасаются, что Россия в ответ на удары оружием США может помочь Ирану в обстрелах американских военных на Ближнем Востоке.

Ожидается, что вопрос использования западных ракет, который уже давно обсуждается в администрации президента США, станет одной из главных тем переговоров Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября.

По данным источников The Guardian в британском правительстве, Лондон уже разрешил Киеву использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow франко-британского производства для ударов по целям на территории России. Официально об этом решении еще не сообщалось.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время последнего визита в Киев намекнул, что Вашингтон тоже может разрешить Украине использовать для ударов по России американские баллистические ракеты ATACMS.

При этом британские чиновники заявили изданию Politico, что не ждут никаких официальных заявлений по этому в ближайшие дни. Один из них надеется, что решение будет официально оглашено на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября, когда лидеры Европы и США встретятся в Нью-Йорке.

Владимир Путин, комментируя обсуждение на Западе, заявил, что удары высокоточным западным оружием по территории РФ будут означать, что НАТО напрямую участвует в российско-украинской войне.

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