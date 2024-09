Зеленский заявил, что Украина еще не получила разрешение использовать западное оружие для ударов по России

Украина пытается убедить США разрешить ей наносить удары американским оружием вглубь территории России, но пока не получила соответствующего разрешения. От него будут зависеть аналогичные решения европейских партнеров Киева. Об этом в интервью CNN рассказал Владимир Зеленский.

«Все смотрят на решения Соединенных Штатов. Все ждут таких решений. После этого принимают решения. Это правда. И поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что Киеву прежде всего нужна возможность атаковать российские авиабазы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

«Эти реактивные самолеты, оттуда они используют не только ракеты, они ежемесячно сбрасывают четыре тысячи управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории, четыре тысячи бомб. И эти бомбы и ракеты бьют по украинскому гражданскому населению, по школам, по энергетике. Вся наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80%. Этими управляемыми бомбами», — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский пожаловался на нехватку вооружений и медленные поставки военной помощи от западных партнеров. По его словам, при нынешних темпах ВСУ не могут оснастить даже четыре из 14 бригад, которые нужно подготовить для фронта.

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. По сведениям The New York Times, президент США Джо Байден склоняется к тому, чтобы одобрить решение союзников разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием дальнего радиуса действия при условии, что американские ракеты использоваться не будут. Украинская сторона, как пишет Reuters, уже предоставила США и Великобритании список целей на территории РФ, по которым ВСУ хотели бы наносить удары дальнобойными ракетами. Среди целей — командные центры, склады топлива и оружия, а также места сосредоточения живой силы противника.

