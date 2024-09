Reuters: Украина предоставила союзникам список целей для дальнобойных ракет на территории РФ. Среди них командные центры, склады топлива и оружия

Украинская сторона предоставила США и Великобритании список целей на территории РФ, по которым хотела бы наносить удары дальнобойными ракетами, пишет Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По данным собеседников агентства, среди целей, которые украинские военные расчитывают поразить, если запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по РФ будет снят, командные центры, склады топлива и оружия, а также места сосредоточения живой силы противника.

Как отмечают источники Reuters, украинские военные изначально хотели использовать поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российским аэродромам. Однако в Пентагоне указали, что 90% самолетов, которые Россия использует для сброса корректируемых авиабомб, находятся на аэродромах, расположенных более чем в 300 километрах от границы — за пределами досягаемости ракет ATACMS.

Помимо ATACMS, украинские военные хотели бы использовать британские ракеты Storm Shadow и практически идентичные им французские SCALP. И если британским властям нужно запрашивать одобрение США на использование таких ракет, то Франции такое разрешение не требуется, сказал французский источник Reuters.

До каких аэродромов РФ могут достать эти ракеты Президент США встретился в Вашингтоне с премьером Великобритании. О разрешении ВСУ применять против РФ дальнобойные ракеты они не объявили

При этом, отмечает Reuters, некоторые высокопоставленные американские чиновники считают, что использование дальнобойных ракет не сможет значительно изменить ход войны, отмечая, что количество ATACMS у Украины ограничено, а их стоимость высока. Они также считают, что Киев должен сосредоточиться на наземном противостоянии российскому наступлению на востоке Украины, которое грозит потерей контроля над стратегически важным Покровском.

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. По данным The New York Times, снять ограничения на использование Storm Shadow готовы и США. 13 сентября в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена, о разрешении Украине использовать дальнобойные ракеты они не объявили.

Владимир Путин заявил, что удары высокоточным западным оружием по территории РФ будут означать, что НАТО напрямую участвует в российско-украинской войне.

Карта боев от «Медузы»

Российская армия начала решительно выдавливать ВСУ из Курской области — но те все равно пробуют контратаковать А территории Донбасса продолжают переходить под контроль ВС РФ. Карта боев на 14 сентября

Карта боев от «Медузы»

Российская армия начала решительно выдавливать ВСУ из Курской области — но те все равно пробуют контратаковать А территории Донбасса продолжают переходить под контроль ВС РФ. Карта боев на 14 сентября