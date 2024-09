Президент США встретился в Вашингтоне с премьером Великобритании. О разрешении ВСУ применять против РФ дальнобойные ракеты они не объявили

В Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена.

После встречи, пишет BBC News, журналисты спросили Стармера, удалось ли ему убедить Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты, которые ей предоставляют западные союзники, для нанесения ударов по целям в России. Глава британского правительства заявил, что на встрече с Байденом обсуждалась стратегия в отношении Украины, «а не просто какие-то конкретные шаги или тактика».

Администрация президента США, в свою очередь, выпустила заявление, в котором сообщила, что Байден и Стармер на встрече подтвердили «непоколебимую поддержку Украины» и «выразили глубокую озабоченность по поводу предоставления Ираном и Северной Кореей смертоносного оружия России и поддержки Китаем российского оборонно-промышленного комплекса».

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. По данным The New York Times, снять ограничения на использование Storm Shadow готовы и США. Однако официально о разрешении Украине применять такие ракеты до сих пор не объявлено.

Что будет после снятие запрета на применение ракет

Запад близок к тому, чтобы разрешить ВСУ бить по целям в России дальнобойными ракетами. Какие объекты под угрозой ударов? В зоне вероятного поражения (она включает даже Москву) — десятки военных аэродромов

