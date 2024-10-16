«Я хочу, чтобы война закончилась. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено» Жители Покровска покидают город, на который наступают российские войска. Фотографии
Российские войска продолжают наступление в районе Покровска. В городе и соседних с ним населенных пунктах проводится эвакуация, хотя по-прежнему не все жители готовы покинуть свои дома, несмотря на постоянные обстрелы и удары дронов. Российские беспилотники, пишет «Русская служба Би-би-си» и украинское издание New Voice в репортажах из Покровска, опубликованных в середине октября, «спокойно летают по центральным улицам». «Мы все время слышим, как они гудят — останавливаются и смотрят в окна», — рассказала журналистам 50-летняя Виктория Василевская. Она до последнего отказывалась уезжать в эвакуацию, но в итоге все-таки поменяла свое решение. Василевская призналась «Би-би-си», что хотя ее и пугает необходимость начинать жизнь с нуля в другом месте, оставаться в Покровске очень страшно. «Я хочу, чтобы война закончилась. Должны быть переговоры. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено», — сказала она. Для остающихся в городе, напоминает New Voice, действует 20-часовой комендантский час, но с 11:00 до 16:00 «город еще живет». «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что происходит в Покровске.