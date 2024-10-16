«Я хочу, чтобы война закончилась. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено» Жители Покровска покидают город, на который наступают российские войска. Фотографии

Российские войска продолжают наступление в районе Покровска. В городе и соседних с ним населенных пунктах проводится эвакуация, хотя по-прежнему не все жители готовы покинуть свои дома, несмотря на постоянные обстрелы и удары дронов. Российские беспилотники, пишет «Русская служба Би-би-си» и украинское издание New Voice в репортажах из Покровска, опубликованных в середине октября, «спокойно летают по центральным улицам». «Мы все время слышим, как они гудят — останавливаются и смотрят в окна», — рассказала журналистам 50-летняя Виктория Василевская. Она до последнего отказывалась уезжать в эвакуацию, но в итоге все-таки поменяла свое решение. Василевская призналась «Би-би-си», что хотя ее и пугает необходимость начинать жизнь с нуля в другом месте, оставаться в Покровске очень страшно. «Я хочу, чтобы война закончилась. Должны быть переговоры. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено», — сказала она. Для остающихся в городе, напоминает New Voice, действует 20-часовой комендантский час, но с 11:00 до 16:00 «город еще живет». «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что происходит в Покровске.

Разрушенный в результате обстрела частный жилой дом. Хозяин дома выбраться из него не успел. 2 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жители выносят уцелевшие вещи из разрушенного в результате обстрела жилого дома. 2 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жители Покровска готовятся эвакуироваться из города на автобусе. 2 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Один из поврежденных в результате обстрела жилых домов. «Город действительно очень и очень пострадал», — заявил NV побывавший в Покровске военный обозреватель издания «Зеркало недели» Виталий Кононученко. 15 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Из-за постоянных обстрелов в городе нет света и воды, закрыты многие магазины. Жителям раздают гуманитарную помощь, в том числе продовольствие. 15 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Часть жителей Покровска, пишет «Би-би-си», говорят о необходимости переговоров. «Много наших ребят погибает, многие ранены. Они жертвуют своей жизнью, а это все никак не закончится», — заявила 69-летняя Лариса, остающаяся в городе. Другие же уверены, что необходимо продолжать сражаться. «Мы должны бороться до победы, пока Россия не будет наказана за свои преступления», — считает житель города Виталий. 2 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«К черту эту войну! Я скоро умру. Зачем Путину еще земля? Разве ему ее не хватает? Он убил столько людей», — сказала «Русской службе Би-би-си» 80-летняя Надежда, которой пришлось покинуть город. Эвакуация из Покровска. 2 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Да, мы устали, многие наши ребята погибли или ранены. Но мы должны бороться, иначе будет катастрофа», — считает и украинский артиллерист Вадим — один из тех, кто защищает Покровск. 15 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Хроника войны. 16 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 16 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят шестой день. Хроника «Медузы»