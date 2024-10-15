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Война Девятьсот шестьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 октября читайте здесь.

Что произошло к полудню

  • В Смоленской области задержали уроженца Украины, подозреваемого в призывах к убийству российских и белорусских военнослужащих. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. По данным спецслужбы, задержанному 43 года, он «придерживается националистических взглядов». Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).
  • Число пострадавших в результате российского удара по Николаеву увеличилось до 23 человек, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Он заявил, что люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.
  • В поселке Октябрьский в Белгородской области тяжелые ранения получил мужчина в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника. У пострадавшего множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Его госпитализировали.

Главное за ночь и утро

  • Ночью 15 октября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его данным, поврежден инфраструктурный объект, ресторан, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Погибла женщина, еще 16 человек получили ранения.
  • Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили три украинских беспилотника над российскими регионами. Дроны уничтожили над Белгородской, Курской и Тульской областями.
  • НАТО не опасается российских угроз и продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Reuters. «Послание [президенту России Владимиру Путину] заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он не достигнет своих целей, и Украина одержит победу», — сказал он. С таким заявлением он выступил во время визита в немецкий Висбаден, где будет расположен главный координационный центр по оказанию помощи Украине.
  • ФСБ сообщила о задержании жителя Псковской области, подозреваемого в передаче военной разведке Украины координат воинских и гражданских объектов в Пскове. По версии спецслужбы, подозреваемый сам связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через телеграм, так как «испытывал негативное отношение к РФ и желал помочь Украине в ходе СВО».

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за российско-украинской войной и связанными с ней событиями во всем мире. Спасибо, что читаете нас.

Что происходило 14 октября

Война Девятьсот шестьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 14 октября

Война Девятьсот шестьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Фото на обложке: ДСНС Украины / Reuters / Scanpix / LETA