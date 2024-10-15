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Война Девятьсот шестьдесят пятый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 октября читайте здесь.
Что произошло к полудню
- В Смоленской области задержали уроженца Украины, подозреваемого в призывах к убийству российских и белорусских военнослужащих. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. По данным спецслужбы, задержанному 43 года, он «придерживается националистических взглядов». Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).
- Число пострадавших в результате российского удара по Николаеву увеличилось до 23 человек, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Он заявил, что люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.
- В поселке Октябрьский в Белгородской области тяжелые ранения получил мужчина в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника. У пострадавшего множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Его госпитализировали.
Главное за ночь и утро
- Ночью 15 октября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его данным, поврежден инфраструктурный объект, ресторан, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Погибла женщина, еще 16 человек получили ранения.
- Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили три украинских беспилотника над российскими регионами. Дроны уничтожили над Белгородской, Курской и Тульской областями.
- НАТО не опасается российских угроз и продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Reuters. «Послание [президенту России Владимиру Путину] заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он не достигнет своих целей, и Украина одержит победу», — сказал он. С таким заявлением он выступил во время визита в немецкий Висбаден, где будет расположен главный координационный центр по оказанию помощи Украине.
- ФСБ сообщила о задержании жителя Псковской области, подозреваемого в передаче военной разведке Украины координат воинских и гражданских объектов в Пскове. По версии спецслужбы, подозреваемый сам связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через телеграм, так как «испытывал негативное отношение к РФ и желал помочь Украине в ходе СВО».
Фото на обложке: ДСНС Украины / Reuters / Scanpix / LETA