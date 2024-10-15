Госдума одобрила в первом чтении ужесточение наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного срока

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы.

Законопроект вносит изменения в статью 279 уголовного кодекса о вооруженном мятеже. Ее текущая версия подразумевает, что организация вооруженного мятежа или активное участие в нем наказываются сроком от 12 до 20 лет.

В новой версии предлагается переписать формулировку статьи, изложив ее в трех пунктах: один определяет наказание за организацию мятежа или руководство им (от 15 до 20 лет), второй — за участие в нем (от 12 до 20 лет), а третий — в случае если мятеж повлек смерть или «иные тяжкие последствия». В таком случае наказание составит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Также законопроект предлагает изменения к статье 275 о госизмене. В них говорится, что обвиняемые по статье о мятеже могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они «добровольным и своевременным» сообщением властям смогли предотвратить ущерб. «Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект был внесен в Госдуму 13 июля 2024 года правительством России. Теперь в течение 30 дней к нему должны быть подготовлены поправки, а затем ему предстоит пройти еще второе и третье чтения в Госдуме.

Законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж был внесен в Госдуму за десять дней до годовщины мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В конце июня 2023 года он объявил о «марше справедливости» на Москву. В итоге «вагнеровцы» заняли Росто-на-Дону, однако до Москвы так и не дошли, мятеж окончился при посредничестве Александра Лукашенко, который, по его утверждению, лично поговорил с Пригожиным. Спустя два месяца после этого Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, а ЧВК была расформирована.

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