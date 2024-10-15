В Украине за день разослали 1500 писем о заложенных бомбах. Их автор предложил считать «виновными» журналисток «Радио Свобода», выпустивших расследование о ФСБ

Более полутора тысяч учреждений в Украине — школы, вузы, гостиницы, бизнес-центры, редакции СМИ, суды, министерства, посольство США — получили 14 октября письма, в которых говорилось об «угрозе террористического акта» и «заминировании». Похожие сообщения получили более 60 дипломатических миссий Украины за рубежом.

«Внимание! Ваше помещение заминировано и взорвется сегодня, 14 октября 2024 года. Эвакуируйте людей для их безопасности. Я не хочу, чтобы погибли невинные люди, я заложил несколько взрывных устройств в ваше здание, и очень скоро оно взорвется, а вы узнаете, что такое боль и страдания. Я сделал очень качественное взрывное устройство, которое в течение рабочего дня будет активировано удаленно», — говорилось в письме, которое получила редакция украинского телеканала «Суспiльне».

Автор писем заявил, что «возлагает вину» за якобы готовящиеся взрывы на трех авторов «Радио Свобода» — журналисток Ирину Сысак и Валерию Егошину, а также фрилансера Юлию Химерик, сообщила украинская служба «Радио Свобода». Журналистки выпустили 8 октября материал «Опасный тренд: ФСБ вербует украинских детей для поджогов авто». Президент корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус, комментируя письма, назвал угрозы «возмутительными». «Мы не поддаемся запугиванию и поддерживаем наших журналистов, которые будут продолжать информировать украинскую аудиторию бесстрашно и беспристрастно», — заявил он.

Автор сообщений с угрозами взрывов назвал себя участником «террористической группы», которая называется так же, как и телеграм-канал антиукраинской направленности, который призывает поджигать автомобили украинских военных, сообщает «Радио Свобода». Издание не стало раскрывать название «террористической группы», в то же время «Суспiльне» и украинский Институт массовой информации сообщили, что письма подписала «террористическая группа Fire Cells Group».

Fire Cells Group — название телеграм-канала на почти 10 тысяч подписчиков, созданного 22 августа. Авторы канала призывают поджигать автомобили украинских военных, обещая за это от 100 долларов, а также публикуют видео поджогов. Также они предлагают заплатить одну тысячу долларов за нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В одном из сообщений Fire Cells Group подчеркивается, что группа «не поддерживает связь ни с одной спецслужбой» и «работает исключительно на частные заказы, где заказчик желает оставаться анонимным».

Расследовательский проект «Радио Свобода» «Схемы» установил, что данные человека, отправившего письма с угрозами, совпадают с данными гражданина России, живущего на территории Крыма.

Как обнаружили журналисты «Схем», в начале октября представители Fire Cells Group направили в некоторые государственные учреждения Украины письма, в которых предложили убить «за вознаграждение» высокопоставленных чиновников органов безопасности и публичных лиц. Организация заявила, что «давно занимается выполнением заказов на силовые акции и решением вопросов через физическое устранение», а ее «приоритетное» направление — «проведение акций массового беспорядка, минирование госструктур, подрывная деятельность любого уровня». На сайте группы, который обнаружили журналисты, также сказано, что она предоставляет такие «услуги», как «рэкет, заказные убийства, угон автомобилей, нанесение телесных повреждений, поджоги».

Национальная полиция Украины сообщила, что организовала проверки после массовой рассылки писем с предупреждениями о «минировании». В полиции допустили, что Россия рассылает такие сообщения, чтобы «дестабилизировать ситуацию в регионах» Украины. «Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект», — добавили в ведомстве. По данным СМИ, полиция провела эвакуацию, в том числе из учебных заведений. В офисе «Радио Свобода» в Киеве в ходе проверки не нашли взрывных устройств.

В Службе безопасности Украины заявили журналистам «Схем», что «случай с массовой рассылкой сообщений о фейковых минированиях следует рассматривать через призму информационно-психологических спецопераций, направленных на распространение панических настроений».

В последние месяцы в Украине произошло несколько десятков поджогов автомобилей украинских военных. Журналисты «Радио Свобода» установили, что российские спецслужбы массово вербуют украинских подростков для поджогов автомобилей военных и зданий ТЦК, чтобы показать, что в Украине якобы есть активное подполье, выступающее против мобилизации. Подростков вербуют через сеть связанных между собой ботов и каналов в телеграме, где за поджоги обещают «быстрые деньги».

Фото на обложке: Sebastian Gollnow / dpa / Scanpix / LETA