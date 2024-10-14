Более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные сообщения о минировании зданий. Об этом сообщает МИД Украины.

«Это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипучреждениях.

Анонимные сообщения о минировании также получили учебные заведения, суды, вузы, министерства и другие государственные учреждения в разных регионах Украины, пишет «Украинская правда». Эту информацию подтвердили в Нацполиции Украины.

«Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы», заявили в полиции.

Об анонимном сообщении о минировании также сообщила вечером 14 октября немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle. В посте издания говорится, что сотрудники офиса в Бонне эвакуированы.