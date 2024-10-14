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Война Девятьсот шестьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 октября читайте здесь.
Что нового к середине дня
- Более тысячи жителей оккупированных территорий Курской области были насильно вывезены украинскими военными, заявила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, среди вывезенных есть дети.
- Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. По данным региональных властей, один человек погиб, восемь получили ранения.
- Детали «плана победы» Владимира Зеленского будут опубликованы в ближайшие дни, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
- МИД Украины подверг критике певца Джареда Лето, который во время выступления в Белграде пообещал приехать в Россию, «когда все проблемы закончатся». В ведомстве заявили, что желание Лето выступить в РФ являются оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. «Не может быть никакого умиротворения для РФ, пока она продолжает свои попытки решить „проблему“ самого существования Украины», — отметили в ведомстве.
- Россия объявила в международный розыск граждан Грузии и Украины по подозрению в подрыве Керченского моста в октябре 2022 года. Гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко обвиняют в «теракте» и приобретении, а также контрабанде взрывчатых веществ. Инасаридзе ранее был заочно арестован Басманным судом.
Главные новости ночи и утра
- Российские военные впервые за 38 дней не атаковали Украину «Шахедами» в течение ночи. В последний раз такое было 29 августа — с тех пор атаки беспилотников были ежедневными.
- КНДР и Россия укрепляют военное сотрудничество: Северная Корея фактически отправляет своих граждан воевать в Украину, утверждает президент Владимир Зеленский.
- В Севастополе местный житель получил 21 год колонии по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал данные о дислокации российских военных объектов в Севастополе, а также планировал поджечь одно из административных зданий.
- На аэродроме под Оренбургом в ночь на 13 октября сгорел военно-транспортный самолет Ту-134, утверждает Главное управление разведки Украины, не уточняя причин произошедшего. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Фото на обложке: Reuters / Scanpix / LETA