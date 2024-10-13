Война Девятьсот шестьдесят третий день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 октября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Показываем фотографии, снятые под Авдеевкой. Войска РФ начали наступление на город год назад и в феврале полностью его заняли. Теперь армия России обстреливает отсюда позиции ВСУ.
- В Украине раскритиковали музыканта Джареда Лето после того, как во время концерта в Белграде он пообещал приехать в Москву и Киев.
Что произошло к 16:00
- Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны после публикации информации о возможном убийстве девяти украинских военнопленных в Курской области. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил со ссылкой на источники в ВСУ, что 10 октября российские военные застрелили девять украинских солдат в районе хутора Зеленый Шлях. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.
- В Киевской и Черкасской областях Украины из-за падения обломков российских беспилотников повреждения получили частные дома, сообщили в администрациях двух регионов. В Киевской области, по данным властей, никто не пострадал, объекты критической инфраструктуры не повреждены. В городе Черкассы по неизвестным причинам ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российские войска атаковали Украину, применив около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов. «Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не упустить время — надо дать необходимый сигнал решимости. Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор», — заявил Зеленский.
- Президент США Джо Байден планирует приехать в Германию с визитом на следующей неделе — с 14 по 20 октября, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники. Правительство и органы безопасности Германии, по данным издания, уже готовятся к визиту Байдена. Официальные встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером намечены на 18 октября. Изначально Байден должен был приехать в Германию 10-12 октября, но визит отменили из-за ураганов в США. При этом в ходе визита Байден и Шольц, считает издание, обсудят те же политические вопросы, что и собирались обсудить ранее — в первую очередь, дальнейшие действия западных союзников Украины и войну на Ближнем Востоке.
- Два бойца территориальной самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в селе Петровка под Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших госпитализировали.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- В Украине раскритиковали музыканта Джареда Лето после того, как во время концерта в Белграде он пообещал приехать в Москву и Киев.
Российские государственные СМИ опубликовали фотографии российских военных из подразделения группировки войск «Центр», участвующих в боевых действиях в районе Авдеевки Донецкой области Украины. Российские силы начали наступление на Авдеевку год назад, в октябре 2023-го, и после выхода сил ВСУ в феврале 2024-го полностью заняли город. После захвата Авдеевки российские военные продолжили продвижение и в последние недели приблизились к Покровску — важному логистическому узлу украинской армии (больше о перспективах боевых действий читайте в свежем военном обзоре «Медузы»).
Главное к утру
- Вооруженные силы РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками в ночь на 13 октября, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Российские войска нанесли удар по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер-М», а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской областям. Также войска РФ применили 68 ударных беспилотников типа «Шахед». В Воздушных силах ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили 31 беспилотник в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Кроме того, 36 российских беспилотников упали в разных регионах Украины, вероятно, под действием средств радиоэлектронной борьбы. Региональные власти Украины о последствиях не сообщали.
- В Минобороны РФ заявили, что 13 украинских беспилотников атаковали три региона России в ночь на 13 октября. По данным российской стороны, силы ПВО сбили по шесть БПЛА в Белгородской и Курской областях, а один — в Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов РФ это не комментировали.
- Владимир Зеленский в ближайшие дни представит жителям Украины свой «план победы», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщила «Украинская правда» вечером 12 октября. «Основные направления уже представлены, возможно, без цифр, все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного», — сказал Подоляк. По его словам, Зеленский «добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения, почему она важна».
- Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, утверждает, что украинские военные «восстановили положение» возле города Новогродовка под Селидово в Донецкой области. Согласно карте проекта, Новогродовка остается под контролем российских войск. DeepState также сообщил, что возле Новоивановки в Суджанском районе Курской области РФ «продолжаются тяжелые бои».
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ближайшие недели откроется база противоракетной обороны НАТО в польском Редзиково. «Это база, о которой мы договорились с США», — сказал министр в эфире Radio Rebeliant. Он сообщил, что провел переговоры, «чтобы ракеты могли сбивать и российские ракеты, летящие на Польшу, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты».
- Российские следователи предъявили главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку заочные обвинения в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В России Малюк заочно арестован в рамках расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту осенью 2022 года, он объявлен в розыск в рамках других уголовных дел. В марте 2023 года Малюк говорил, что СБУ провела две успешные атаки на Крымский мост.
Фото на обложке: Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images