Война Девятьсот шестьдесят третий день. Хроника «Медузы»

Российские государственные СМИ опубликовали фотографии российских военных из подразделения группировки войск «Центр», участвующих в боевых действиях в районе Авдеевки Донецкой области Украины. Российские силы начали наступление на Авдеевку год назад, в октябре 2023-го, и после выхода сил ВСУ в феврале 2024-го полностью заняли город. После захвата Авдеевки российские военные продолжили продвижение и в последние недели приблизились к Покровску — важному логистическому узлу украинской армии (больше о перспективах боевых действий читайте в свежем военном обзоре «Медузы»).

Фотохроника войны

Прошел год с начала наступления ВС РФ на Авдеевку. Это был укрепрайон украинской армии, сейчас отсюда Россия обстреливает позиции ВСУ Фотографии

Фотохроника войны