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Война Девятьсот шестьдесят второй день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 октября читайте здесь.

С конца февраля 2024 года, когда ВСУ в результате тяжелых боев были вынуждены выйти из Авдеевки, российские войска неуклонно приближаются к Покровску. Это направление стало, возможно, самым тяжелым для защищающих Украину сил: организовать устойчивую оборону здесь не удалось, в результате российские войска за прошедшие восемь месяцев продвинулись на 30–35 километров в общем направлении трассы Донецк — Покровск. За последние недели россиянам удалось подойти к восточному пригороду Покровска, Мирнограду, а южнее — охватить с трех сторон небольшой город Селидово. Сдерживать российское наступление украинские войска пытаются с помощью артиллерийского огня, при этом сами батареи, обычно спрятанные в лесополосах, становятся приоритетными целями для российских ударов с воздуха. Вот как это выглядит сейчас со стороны обороняющихся.

фотохроника войны

Украинские артиллеристы пытаются сдержать натиск российского наступления под Покровском. ВСУ пришлось отступить здесь на десятки километров за последние полгода Фотографии

фотохроника войны

Украинские артиллеристы пытаются сдержать натиск российского наступления под Покровском. ВСУ пришлось отступить здесь на десятки километров за последние полгода Фотографии

Главное за ночь и утро

  • В Белгородской области за прошедшие сутки 14 человек ранены и один погиб при атаках ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Накануне ВСУ дважды обстреляли город Шебекино. После этого Гладков сообщал о девяти пострадавших мирных жителях, которые были доставлены в больницы. Один из них, по его словам, находился в тяжелом состоянии. Еще трое мирных жителей были ранены в результате атаки украинского беспилотника на село Устинка Белгородского района.
  • В Минобороны России заявили, что в течение ночи над российскими регионами были уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотников. 17 дронов были сбиты над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью и два — над Белгородской. В Краснодарском крае, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, пострадавших нет. В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотников повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске в одном из домов выбило стекла и загорелся легковой автомобиль.
  • В Ровеньках Луганской области после атаки украинского беспилотника загорелась нефтебаза. В Генштабе ВСУ заявили о поражении склада горюче-смазочных материалов, на котором хранились нефть и нефтепродукты, поставлявшиеся в том числе для нужд российской армии. Украинские силы, как сообщили в Генштабе, ранее уже атаковали эту нефтебазу.
  • Российские войска нанесли авиаудар по городу Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Пострадали три человека, включая 11-летнюю девочку. Две пострадавшие, женщины 55 и 22 лет, отказались от госпитализации.
  • Также в ночь на 12 октября российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города Сумы, сообщили в областной военной администрации. В результате удара ранен один человек.
  • В Воздушных силах ВСУ сообщили, что за ночь российские войска атаковали Украину ракетами и 28 ударными беспилотниками. 24 дрона были сбиты в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

Здравствуйте. Сегодня 962-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой хронике мы продолжим следить за ключевыми событиями, связанными с войной.

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот шестьдесят первый день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот шестьдесят первый день. Хроника «Медузы»