Война Девятьсот шестьдесят второй день. Хроника «Медузы»

С конца февраля 2024 года, когда ВСУ в результате тяжелых боев были вынуждены выйти из Авдеевки, российские войска неуклонно приближаются к Покровску. Это направление стало, возможно, самым тяжелым для защищающих Украину сил: организовать устойчивую оборону здесь не удалось, в результате российские войска за прошедшие восемь месяцев продвинулись на 30–35 километров в общем направлении трассы Донецк — Покровск. За последние недели россиянам удалось подойти к восточному пригороду Покровска, Мирнограду, а южнее — охватить с трех сторон небольшой город Селидово. Сдерживать российское наступление украинские войска пытаются с помощью артиллерийского огня, при этом сами батареи, обычно спрятанные в лесополосах, становятся приоритетными целями для российских ударов с воздуха. Вот как это выглядит сейчас со стороны обороняющихся.

фотохроника войны

Украинские артиллеристы пытаются сдержать натиск российского наступления под Покровском. ВСУ пришлось отступить здесь на десятки километров за последние полгода Фотографии

фотохроника войны