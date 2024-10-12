Война Девятьсот шестьдесят второй день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 октября читайте здесь.
С конца февраля 2024 года, когда ВСУ в результате тяжелых боев были вынуждены выйти из Авдеевки, российские войска неуклонно приближаются к Покровску. Это направление стало, возможно, самым тяжелым для защищающих Украину сил: организовать устойчивую оборону здесь не удалось, в результате российские войска за прошедшие восемь месяцев продвинулись на 30–35 километров в общем направлении трассы Донецк — Покровск. За последние недели россиянам удалось подойти к восточному пригороду Покровска, Мирнограду, а южнее — охватить с трех сторон небольшой город Селидово. Сдерживать российское наступление украинские войска пытаются с помощью артиллерийского огня, при этом сами батареи, обычно спрятанные в лесополосах, становятся приоритетными целями для российских ударов с воздуха. Вот как это выглядит сейчас со стороны обороняющихся.
Главное за ночь и утро
- В Белгородской области за прошедшие сутки 14 человек ранены и один погиб при атаках ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Накануне ВСУ дважды обстреляли город Шебекино. После этого Гладков сообщал о девяти пострадавших мирных жителях, которые были доставлены в больницы. Один из них, по его словам, находился в тяжелом состоянии. Еще трое мирных жителей были ранены в результате атаки украинского беспилотника на село Устинка Белгородского района.
- В Минобороны России заявили, что в течение ночи над российскими регионами были уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотников. 17 дронов были сбиты над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью и два — над Белгородской. В Краснодарском крае, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, пострадавших нет. В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотников повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске в одном из домов выбило стекла и загорелся легковой автомобиль.
- В Ровеньках Луганской области после атаки украинского беспилотника загорелась нефтебаза. В Генштабе ВСУ заявили о поражении склада горюче-смазочных материалов, на котором хранились нефть и нефтепродукты, поставлявшиеся в том числе для нужд российской армии. Украинские силы, как сообщили в Генштабе, ранее уже атаковали эту нефтебазу.
- Российские войска нанесли авиаудар по городу Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Пострадали три человека, включая 11-летнюю девочку. Две пострадавшие, женщины 55 и 22 лет, отказались от госпитализации.
- Также в ночь на 12 октября российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города Сумы, сообщили в областной военной администрации. В результате удара ранен один человек.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что за ночь российские войска атаковали Украину ракетами и 28 ударными беспилотниками. 24 дрона были сбиты в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.