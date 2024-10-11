Война Девятьсот шестьдесят первый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 961-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике мы продолжим следить за ключевыми событиями, связанными с войной.

Что происходило 10 октября

Война Девятьсот шестидесятый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 10 октября