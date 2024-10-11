новости
Война Девятьсот шестьдесят первый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Четыре человека погибли в результате российского удара по Одессе, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. По его данным, войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по двухэтажному зданию в Одесском районе вечером 10 октября. СМИ со ссылкой на местные паблики пишут, что обстрел пришелся по фермерскому хозяйству. Среди погибших — две женщины, мужчина 22 лет и 16-летняя девушка.
- Минобороны России сообщило, что за ночь уничтожены 10 украинских беспилотников. По версии ведомства, четыре дрона перехвачены над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, один — над Курской областью. Губернатор Ростовской области ночью сообщал, что силы ПВО нейтрализовали четыре дрона севернее Каменска-Шахтинского. Пострадавших и разрушений нет.
- Российские военные блогеры сообщили, что армия РФ провела успешные атаки на нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Об этом пишет «Агентство». Украинский проект DeepState заявил об изменении ситуации на одном участке Кореневского района, но там, по его данным, Украина потеряла почти 40 квадратных километров, которые перешли в «серую зону».
- В Феодосии вечером 10 октября произошел взрыв на нефтебазе, которая горит с 7 октября после атаки украинских беспилотников. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с пожаром «произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов».
Фото на обложке: Reuters / Scanpix / LETA