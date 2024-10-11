Суд в Курской области заочно арестовал корреспондента CNN по делу о незаконном пересечении границы при съемке репортажа в Судже

Ленинский районный суд Курской области заочно арестовал корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша из-за репортажа из оккупированной Суджи.

Об аресте Уолша ходатайствовало пограничное управление ФСБ по Курской области. Ранее против него возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы (часть 3 статьи 322 УК). Его также объявили в межгосударственный и международный розыск.

В пресс-релизе суда говорится, что Уолш «с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины», въехал в Россию 6 августа, чтобы снять репортаж, и направился в Суджу на транспортном средстве ВСУ.

Заочный арест вступит в силу с момента задержания Уолша на территории России или с момента экстрадиции, уточнили в суде.

После наступления ВСУ в Курской области, начавшегося 6 августа, на территории России в сопровождении украинских военных побывали западные журналисты нескольких изданий (а также украинские журналисты). В частности, Ник Уолш в репортаже CNN, опубликованном 16 августа, показывал разрушенный погранпереход в Судже, а также свободно проезжающие через него автомобили и военную технику, отмечая, что украинские военные даже не опасаются дронов.

ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы против Уолша, а также против итальянских журналисты телеканала Rai и украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко, снимавших репортажи в Судже. МИД России в связи с этим вызывал посла Италии в Москве и временную поверенную в делах США, чтобы выразить им протест. 17 августа телеканал Rai объявил, что отозвал своих журналистов из России в Италию из соображений безопасности.

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