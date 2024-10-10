Война Девятьсот шестидесятый день. Хроника «Медузы»

Главное к утру

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром Ханская под Майкопом в Адыгее, сообщил телеграм-канал Astra. Расположенный рядом поселок Родниковый эвакуируют. Пострадавших в результате атаки нет, заявил глава Адыгеи Марат Кумпилов.

Внимание. На видео есть мат.

Генштаб ВСУ заявил вечером 9 октября, что украинские военные атаковали место хранения российских дронов в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона сообщил, что в поселке Октябрьский загорелись складские помещения. Причина возгорания не называется. По словам очевидцев, на месте пожара звучат взрывы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что во время массированной атаки украинских беспилотников на регион объекты инфраструктуры не получили повреждений. По его словам, обломки сбитых дронов незначительно повредили жилые дома и газопровод, пострадавших нет.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника. Из них 47 сбили над Краснодарским краем (Адыгея полностью расположена внутри края). Еще 12 украинских беспилотников, по данным Минобороны, сбили в Курской области, девять — в Ростовской, четыре — в Брянской, по два — в Белгородской области и в Крыму, один — в Воронежской областью и 15 — над Азовским морем. О пострадавших в результате атак не сообщается.

Что еще

Украина сможет еще как минимум несколько месяцев удерживать территории Курской области, занятые подразделениями ВСУ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США. По их словам, у украинских военных налажена система снабжения войск в РФ, в том числе боеприпасами. При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.

Российские беспилотники утром 10 октября атаковали Кривой Рог, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получил пятиэтажный дом, в здании повреждена крыша, в одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Также повреждения получил газопровод, возник пожар, его потушили. Из-за атаки пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали.

Российские войска нанесли удары по Запорожью, сообщил утром 10 октября начальник областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, разрушены несколько жилых домов, десятки получили повреждения. Ранены четыре человека.

Окрестности Николаева попали под российский удар вечером 9 октября, сообщил глава города Александр Сенкевич. По его словам, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры, предварительно ракетами Х-59/Х-69. Возник пожар, его быстро потушили. Повреждены складские помещения. Пострадавших нет.

Войска РФ вечером 9 октября в третий раз за четыре дня атаковали гражданское судно в Одесской области. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз «Шуй Спирит». По последним данным, шесть человек погибли и 11 пострадали. Российские военные с 6 октября ежедневно атакуют ракетами и беспилотниками Одесскую область, в том числе портовую инфраструктуру.

Жителей Чечни, совершивших административные правонарушения, будут отправлять на российско-украинскую войну, заявил глава региона Рамзан Кадыров вечером 9 октября. «Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону », — сказал Кадыров.

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