Война Девятьсот пятьдесят девятый день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 октября читайте здесь.
Главные новости к полудню
- В Карачевском районе Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за «взрывов взрывоопасных предметов», заявили в региональном управлении МЧС. В Генштабе ВСУ утверждают, что украинские дроны поразили склад, на котором хранились боеприпасы, в том числе к вооружению из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы.
- Верховная Рада приняла законопроект, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которых признали ранее ограниченно годными.
- Западные союзники Украины замечают, что Владимир Зеленский, возможно, готовится к тому, чтобы занять «более гибкую» позицию в вопросе окончания войны, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО. Публично Зеленский, как отмечает Bloomberg, по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск и исключает «торг» по поводу украинских территорий. Однако украинские чиновники «дали понять», что они готовы признать необходимость окончания войны.
- Украина рассматривает отмену запрета на экспорт беспилотников в поисках дополнительного дохода для наращивания производства, пишет Financial Times.
После захвата Угледара российские войска обнаружили перед собой устойчивую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках к северу от города. Однако к западу, на дороге в другую украинскую «крепость» — Великую Новоселку, — такой обороны, кажется, нет. Формально слабость ВСУ на этом участке не связана с падением Угледара. На нем обороняются подразделения, не участвовавшие в защите города. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли по ним удар и добились локального прорыва — захватили село Золотая Нива в 15 километрах к западу от Угледара. В перспективе это грозит Украине новым кризисом — на сей раз в районе Великой Новоселки. Тяжелая для ВСУ ситуация складывается и к северу от Угледара — там российская армия наступает в общем направлении на Курахово с севера и востока. Если динамика продвижения ВС РФ сохранится, к концу года Украина может потерять весь южный Донбасс.
Главное за ночь и утро
- В ночь на 9 октября над российскими регионами силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 24. Глава региона Александр Богомаз о пострадавших и разрушениях на земле не сообщал. Местные издания писали, что ночью сирены были слышны в Карачевском районе. Телеграм-канал «Приграничье Брянск» опубликовал видео, на котором слышны грохот и звуки взрывов, и утверждает со ссылкой на подписчиков, что после атаки дронов загорелся местный склад (чего — не уточняется). Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко утверждает, что на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, а также управляемые авиабомбы.
- Российские войска атаковали дронами Одесский район Одесской области, сообщил глава администрации Олег Кипер. В результате атаки поврежден девятиэтажный дом, пять человек получили травмы. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- Воздушные силы ВСУ отчитались о том, что Украина была атакована 22 беспилотниками и тремя ракетами «Искандер». 21 дрон сбит над Одесской, Винницкой и Киевской областями. Ракеты атаковали Полтавскую область, о последствиях в ВСУ не сообщили. В свою очередь глава областной администрации Филипп Пронин заявил, что в результате атаки поврежден промышленный объект, пострадавших нет. Других подробностей он не привел.
Фото на обложке: Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA