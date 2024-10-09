Война Девятьсот пятьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

После захвата Угледара российские войска обнаружили перед собой устойчивую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках к северу от города. Однако к западу, на дороге в другую украинскую «крепость» — Великую Новоселку, — такой обороны, кажется, нет. Формально слабость ВСУ на этом участке не связана с падением Угледара. На нем обороняются подразделения, не участвовавшие в защите города. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли по ним удар и добились локального прорыва — захватили село Золотая Нива в 15 километрах к западу от Угледара. В перспективе это грозит Украине новым кризисом — на сей раз в районе Великой Новоселки. Тяжелая для ВСУ ситуация складывается и к северу от Угледара — там российская армия наступает в общем направлении на Курахово с севера и востока. Если динамика продвижения ВС РФ сохранится, к концу года Украина может потерять весь южный Донбасс.

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