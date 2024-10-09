«Не осталось ничего. Только пыль» Как выглядит Волчанск, который пытается захватить российская армия. Фотографии

Российские войска с мая 2024 года пытаются захватить Волчанск в Харьковской области. Уже несколько месяцев бои идут непосредственно на территории города, в котором до начала полномасштабной войны жили около 18 тысяч человек. В конце сентября ВСУ удалось вернуть контроль над территорией агрегатного завода (в этой операции, как утверждается, лично участвовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов). «Волчанска больше не существует. Не осталось ничего. Только пыль», — говорят побывавшие в Волчанске фотографы Константин и Влада Либеровы, чьи снимки публикует «Медуза».

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Волчанск. 2 октября 2024 года Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Хроника войны. 9 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 9 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят девятый день. Хроника «Медузы»