Зеленский: ситуация на фронте дает возможность закончить войну не позднее 2025 года

Владимир Зеленский считает, что обстановка на фронте «создает возможность» закончить российско-украинскую войну не позднее 2025 года.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года», — заявил президент Украины на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», проходящем 9 октября в Дубровнике. Что именно имеется в виду, он не уточнил.

В рамках саммита, сообщал Зеленский, Украина и Хорватия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Документ действует в течение десяти лет и предполагает совместные проекты в сфере оборонно-промышленных комплексов двух стран. Хорватия также обязалась выделить 10 миллионов евро на разминирование в Украине, а также поддерживать вступление Киева в ЕС и НАТО.

В ноябре 2024 года, до президентских выборов в США, власти Украины намеревались провести второй саммит мира. При этом Владимир Зеленский несколько раз говорил, что Россия должна быть представлена на этом мероприятии, потому что иначе невозможно добиться результатов. Накануне советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что саммит не сможет пройти в планировавшиеся сроки в ноябре. Однако в Киеве рассчитывают, что он состоится до конца 2024 года. В Москве неоднократно говорили, что не будут участвовать в саммитах мира, устраиваемых украинскими властями.

Читайте также

Украина стала более открытой к переговорам о прекращении огня. Байден может «продвинуть» статус заявки Украины на членство в НАТО Financial Times — об итогах визита Зеленского в США

Читайте также

Украина стала более открытой к переговорам о прекращении огня. Байден может «продвинуть» статус заявки Украины на членство в НАТО Financial Times — об итогах визита Зеленского в США