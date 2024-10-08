В Офисе президента Украины заявили, что второй саммит мира не состоится в ноябре. Его хотели провести до президентских выборов в США

Второй саммит мира, который Украина планировала провести до выборов в США, не состоится в ноябре, заявила советница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная, команда которой отвечает за подготовку конференций.

Однако, по ее словам, к ноябрю все для проведения саммита уже должно быть готово. «Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту „формулы [мира]“, которые заканчиваются принятием коммюнике. Положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита», — сказала Заривная в интервью украинскому изданию «Телеграф».

После этого Заривная дополнительно пояснила в своем телеграм-канале, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по пунктам «формулы мира», последняя из которых состоится 30–31 октября. По завершении конференций будет решаться вопрос даты проведения второго саммита мира. Кто участвует в конференциях, не уточняется.

В Офисе президента Украины официально не объявляли дату проведения второго саммита мира и не комментировали график подготовки к нему.

В июле 2024 года, через месяц после проведения первого саммита мира, на который Россия не была приглашена, Bloomberg со ссылками на источники сообщил, что Украина планирует второй саммит, который она хочет провести до выборов президента в США 5 ноября.

Владимир Зеленский не уточнял, когда Киев хочет провести второй саммит, но несколько раз говорил, что Россия должна быть на нем представлена, потому что иначе невозможно добиться результатов. В Госдепартаменте США, в свою очередь, говорили, что поддержат Украину, если она решит позвать на второй саммит мира Россию.

В сентябре Зеленский рассказал, что Киев активно работает над планом победы, разработанным незадолго до этого в Офисе президента, и подготовила три пункта для разговора с Россией «в любом формате». Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором саммите, но при этом «не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса».

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