МИД РФ: Россия не будет участвовать в саммите мира по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти не будут участвовать в саммите мира, который до конца 2024 года планирует организовать Украина.

По ее словам, саммит мира не имеет ничего общего с урегулированием российско-украинского конфликта. Она назвала его «очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток».

«Так называемый второй саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны Мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», — заявила представитель МИД России.

При этом Захарова добавила, что российские власти «не отказываются от политико-дипломатического урегулирования кризиса» и готовы к обсуждению «действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию «на земле»».

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев активно работает над планом победы и подготовил три пункта для разговора с Россией. По его словам, союзники Украины согласны с тем, что на второй саммит мира необходимо позвать представителей российской стороны. «И, как мы сказали, в начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и будет что показать», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров. Согласно этим требованиям, Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.

В начале августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что «никакого саммита при участии России пока не готовится.

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