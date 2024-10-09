Украина собирается провести новый саммит мира до конца 2024 года. На нем обсудят, какие требования выдвинуть России

Украина планирует провести новый мирный саммит до конца 2024 года и хочет, чтобы в нем участвовала Россия, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, выступая на брифинге в Анкаре 9 октября. Его заявление приводит Reuters.

«Одна из самых важных целей саммита — достигнуть справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, при котором Украина и Россия садятся друг напротив друга и Украина выслушивает требования России», — сказал Боднар, выступая на брифинге через турецкого переводчика.

Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной соберутся и составят список шагов, которые можно предпринять, чтобы установить справедливый мир в Украине, и на основе этого списка обсудят, какие требования предъявить России.

Украинский дипломат добавил, что между Украиной и Россией не будет прямой двусторонней встречи. «Скорее всего, встреча пройдет в формате, в котором будут участовать третьи стороны, и [переговоры] будут проходить через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года», — сказал Боднар.

Он добавил, что Турция, которая во время войны поддерживает отношения и с Украиной, и Россией, станет важным участником встречи.

Советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила 8 октября, что второй саммит мира не станут проводить в ноябре. Ранее агентство Bloomberg писало, что, по данным источников, Украина собирается провести саммит до того, как в США пройдут выборы президента, назначенные на 5 ноября.

Первый саммит мира прошел в Швейцарии 15-16 июня. В нем участвовали более 90 стран и организаций, Россию на саммит не приглашали. В Кремле, комментируя итоги саммита, заявили, что «о какой-то результативности вряд ли приходится говорить».

После первого саммита представители Украины и стран Запада стали говорить, что во второй встрече должна участвовать Россия. В МИД РФ заявили, что российские власти не собираются участвовать в саммите.

Президент РФ Владимир Путин незадолго до первого мирного саммита в июне выдвинул «реальное мирное предложение». По его словам, война прекратится, если Украина выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, заявит, что не станет вступать в НАТО, признает Крым российским, а страны Запада, в свою очередь, снимут санкции против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сравнил Путина с Гитлером и назвал его предложения ультиматумом.

Союзники Украины считают, что Зеленский, возможно, готовится занять «более гибкую» позицию в вопросе окончания войны, сообщило в октябре агентство Bloomberg. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига, как сообщила газета Financial Times, во время визита в Вашингтон в сентябре занял более прагматичную позицию по поводу возможных переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем его предшественник.

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