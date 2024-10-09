Bloomberg: союзники Украины отмечают готовность Зеленского занять «более гибкую» позицию в вопросе окончания войны

Западные союзники Украины замечают, что Владимир Зеленский, возможно, готовится к тому, чтобы занять «более гибкую» позицию в вопросе окончания войны, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО.

Публично Зеленский, как отмечает Bloomberg, по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск и исключает «торг» по поводу украинских территорий. Однако украинские чиновники «дали понять», что они готовы признать необходимость окончания войны, пишет издание.

После того, как Зеленский представил свой «план победы» Украины в США в сентябре, западные союзники усилили давление с тем, чтобы Киев предоставил более конкретный сценарий, пишет Bloomberg. Ситуация на фронте, сложности с финансированием и грядущие президентские выборы в США побуждают союзников Украины «более внимательно рассмотреть возможность прекращения конфликта путем переговоров».

Один из ключевых пунктов «плана победы» предполагает гарантии безопасности для Украины, аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО. Один из источников Bloomberg отмечает, что надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно с США, будут фактически означать членство Украины в альянсе. Но поскольку Россия рассматривает членство Украины в НАТО как невозможный исход, неясно, какая формула сможет усадить все стороны за стол переговоров, отметил он.

В конце сентября Зеленский, приехавший на Генассамблею ООН в США, представил президенту США Джо Байдену «план победы» Украины в войне, разработанный Киевом. Он подразумевает четыре основных пункта, включая запрос оружия и гарантии безопасности для Украины. Источники в Белом доме однако заявили, что «не впечатлены» этим планом.

Еще одна возможность представить план появилась у Зеленского, когда Байден объявил о визите в Германию. По данным Der Spiegel, в Берлине должна была пройти встреча Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером «в формате четверки». На этой встрече планировалось обсуждение поддержки Украины. Кроме того, Байден намеревался встретиться с Зеленским. Однако за день до визита Байден отложил поездку из-за надвигающегося на Флориду урагана «Милтон».

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