WSJ: «план победы» Зеленского «не впечатлил» администрацию Байдена

«План победы», подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским, не предлагает «всеобъемлющей стратегии», заявили источники The Wall Street Journal в администрации президента США.

«Я не впечатлен, там не так много нового», — сказал изданию один из высокопоставленных американских чиновников.

В «плане победы», заявили источники в Госдепартаменте США, лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России.

В плане также говориться о политической реформе и поддержке экономики, однако, считают американские и европейские чиновники, в этой части значительно меньше конкретных предложений.

При этом, отмечает WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация действующего президента Джо Байдена могла бы поддержать за четыре месяца до выборов.

О «плане победы» президент Украины Владимир Зеленский объявил перед визитом в США. По словам Зеленского, он собирается представить этот план как действующем президенту США Джо Байдену, так и кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу. Подробности плана власти Украины собираются раскрыть после встречи Зеленского с Байденом, намеченной на 26 сентября.

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