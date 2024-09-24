Der Spiegel: в Берлине пройдет встреча Байдена, Шольца, Макрона и Стармера. Они обсудят поддержку Украины

Президент США Джо Байден в октябре приедет в Германию, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, визит Байдена в Берлин намечен на 10-12 октября.

Предполагается, что встреча «в формате четверки» будет посвящена в первую очередь обсуждению поддержки Украины.

О том, что Байден приедет в Берлин 10 октября, также сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel. Визит Байдена в Германию состоится менее чем за месяц до президентских выборов в США, которые намечены на 5 ноября.

24 сентября Байден выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он призвал продолжать поддерживать Украину в войне с Россией, заявив, что союзники «не могут устать». «Мы не можем отвернуться. Мы не откажемся от поддержки Украины. До тех пор, пока Украина не добьется справедливого и прочного мира», — заявил президент США.

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