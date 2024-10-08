Джо Байден отменил поездку в Берлин из-за ураганов. Это должен был быть первый государственный визит президента США в Германию за 40 лет

Государственный визит президента США Джо Байдена в Германию, который планировался на 10-12 октября, не состоится, сообщила пресс-служба Белого дома.

Причиной этого решения названы ураганы — Байден, сообщили в пресс-службе, хочет лично проконтролировать подготовку к урагану «Милтон», который, как ожидается, в ближайшие дни достигнет Флориды, а также ход восстановительных работ в штатах, затронутых ураганом «Хелен».

В официальном заявлении говорится, что поездка «отложена», однако никаких деталей о новых возможных датах визита не приводится. Полномочия Джо Байдена на посту президента закончатся 20 января.

Президенты США никогда не совершали в Германию после ее объединения. В последний раз визит такого уровня наносил Джордж Буш — старший в 1985 году в ФРГ. После этого американские лидеры неоднократно посещали Германию, однако это были поездки более низкого уровня — .

В ходе визита Байден должен был, помимо прочего, посетить конференцию в формате «Рамштайн» и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ураган «Хелен» прошел над юго-восточными штатами США в первых числах октября. Он стал самым смертоносным на материковой части страны после урагана «Катрина» в 2005 году; жертвами стихии стали более 200 человек.

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