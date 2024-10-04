«Хелен» стал самым разрушительным ураганом в США со времен «Катрины» Погибли более 200 человек. Сотни пропали без вести. Часть Северной Каролины «стерта с карты»

Последствия урагана «Хелен» в городе Суоннаноа. Северная Каролина, 3 октября 2024 года Erik S. Lesser / EPA / Scanpix / LETA

Ураган «Хелен», который прошел по юго-востоку США в конце сентября, самым смертоносным на материковой части США после урагана «Катрина» в 2005 году, пишет The Washington Post. По последним данным, погибли не менее 213 человек.

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в одном из самых пострадавших в результате урагана штатов — Северной Каролине. Там погибли не менее 106 человек. В Южной Каролине — 41 погибший, в Джорджии — 33, Флориде — 20, Теннесси — 11, Вирджинии — два. Число людей, которые считаются пропавшими без вести, точно неизвестно. Reuters пишет, что ранее чиновники сообщали о сотнях пропавших, но часть людей выходит на связь по мере того, как власти ликвидируют последствия стихии.

По всему региону ведутся масштабные работы по восстановлению разрушенной и поврежденной инфраструктуры, в том числе электросетей, водоснабжения, сотовой связи и дорог, которые размыли ливни и вышедшие из берегов реки. По последним данным, более 740 тысяч жителей в Северной и Южной Каролинах, Джорджии, Вирджинии и Флориде остаются без электричества.

Частично разрушенные дома в центре деревни Чимни-Рок. Северная Каролина, 2 октября 2024 года Allison Joyce / AFP / Scanpix / LETA

Волонтер помогает разобрать завалы разрушенного дома в Блэк-Маунтин. Северная Каролина, 3 октября 2024 года Allison Joyce / AFP / Scanpix / LETA

Поврежденный дом и автомобиль в Чимни-Рок. Северная Каролина, 2 октября 2024 года Allison Joyce / AFP / Scanpix / LETA

Многие дороги остаются перекрытыми, что осложняет работу спасателей и доставку помощи в пострадавшие и заблокированные районы. Власти привлекли военнослужащих к ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Волонтеры, включая погонщиков мулов и пилотов вертолетов, также помогают доставлять помощь — в том числе в труднодоступные горные районы западной части Северной Каролины. Телеканал СNN опубликовал спутниковые снимки этих районов до и после урагана, отметив, что ураган «стер с карты» часть штата.

В некоторых пострадавших регионах жители остались практически без питьевой воды. В округе Банкомб в Северной Каролине людям привозят воду в цистернах или раздают в бутылках. В отдельных районах штата Теннесси, где были повреждены водоочистительные сооружения и канализация, власти попросили людей экономить воду, а также кипятить ее для питья и приготовления пищи.

Пострадавшие от урагана штаты посетили президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, которую демократы выдвинули кандидатом на ноябрьские выборы главы государства, а также ее соперник от республиканцев Дональд Трамп. В частности, Трамп и Харрис побывал в Джорджии, а Байден осмотрел пострадавшие населенные пункты в Северной Каролине с вертолета. Оба штата считаются колеблющимися на грядущих президентских выборах.

Вид на разрушения в городе Перри, штат Флорида, с борта вертолета президента США Джо Байдена. 3 октября 2024 года Susan Walsh / AP / Scanpix / LETA

Трамп, среди прочего, обвинил Байдена и Харрис в бездействии на фоне урагана. Власти пострадавшего региона своими заявлениями опровергли это утверждение, а чиновники Белого дома заявили, что Байден и Харрис регулярно получали информацию о разворачивающейся катастрофе и руководили действиями по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Процесс устранения последствий урагана «Хелен» займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Власти ожидают, также предупредил он, что в 2024 году на страну может обрушиться еще один ураган. По его словам, у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) «нет средств, чтобы пережить сезон [ураганов]». В самом ведомстве заверили, что FEMA располагает всем необходимым для немедленного реагирования и восстановления. «Но сезон ураганов еще не закончился, поэтому нам нужно внимательно следить за этим», — добавила представитель агентства.

Джо Байден заявил, что собирается запросить у конгресса законопроект о выделении дополнительного финансирования на ликвидацию последствий урагана и помощь пострадавшим. Предполагается, что для этого конгрессменам придется вернуться на чрезвычайное заседание с каникул, которые должны продлиться до 12 ноября.

В то же время Reuters отмечает, что лишь небольшой процент жителей районов, пострадавших от урагана, смогут расчитывать на выплату по федеральной страховке от наводнений, которая помогла бы им восстановить потерянное имущество. По оценке агентства, только один из 200 частных домов в этом районе был застрахован от наводнений. В частности, это произошло из-за того, что федеральная программа такого страхования не учитывает риски затоплений из-за сильных ливней, которые происходят все чаще на фоне изменения климата. Люди, чьи дома не были застрахованы, будут вынуждены полагаться на сеть сложных федеральных программ или помощь некоммерческих организаций, пишет The Washington Post.

Последствия урагана «Хелен»

По шести штатам США прошел ураган «Хелен». Погибли 95 человек. Фотографии

Последствия урагана «Хелен»

По шести штатам США прошел ураган «Хелен». Погибли 95 человек. Фотографии