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По шести штатам США прошел ураган «Хелена». Погибли 95 человек. Фотографии

Источник: Meduza

Ураган «Хелена» прошел по США. В шести штатах — Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии, — по последним данным, погибли 95 человек. Не менее двух миллионов человек остались без электроэнергии, вышли из берегов реки, разрушены дороги и мосты, что затрудняет поставки товаров первой необходимости в пострадавшие от урагана районы. Власти опасаются, что погибших может оказаться больше: только в Северной Каролине, наиболее сильно пострадавшей от «Хелены», экстренные службы получили более 1000 обращений от людей, которые не могут связаться со своими родными и близкими. «Медуза» публикует фотографии последствий урагана «Хелена».

Валдоста, Джорджия. В этом штате, по последним данным, во время урагана «Хелена» погибли 17 человек. 28 сентября 2024 года
John Falchetto / AFP / Scanpix / LETA
Ашвилл, Северная Каролина. Этот штат наиболее сильно пострадал от урагана, погибли 36 человек. 27 сентября 2024 года
Billy Bowling / EPA / Scanpix / LETA
Мадейра-Бич, штат Флорида. Во Флориде, по которой ежегодно проходят разрушительные ураганы, «Хелена» стала причиной гибели 11 человек. 28 сентября 2024 года
Luis Santana / Tampa Bay Times / AP / Scanpix / LETA
Хорсшу-Бич, штат Флорида. 28 сентября 2024 года
Chandan Khanna / AFP / Scanpix / LETA
Ашвилл, Северная Каролина. 28 сентября 2024 года
Sean Rayford / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Кристал Ривер, штат Флорида. 27 сентября 2024 года
Joe Raedle / Getty Images
Флетчер, Северная Каролина. 29 сентября 2024 года
Sean Rayford / Getty Images
Китон-Бич, Флорида. 29 сентября 2024 года
Octavio Jones / Reuters / Scanpix / LETA
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