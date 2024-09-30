По шести штатам США прошел ураган «Хелена». Погибли 95 человек. Фотографии

Ураган «Хелена» прошел по США. В шести штатах — Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии, — по последним данным, погибли 95 человек. Не менее двух миллионов человек остались без электроэнергии, вышли из берегов реки, разрушены дороги и мосты, что затрудняет поставки товаров первой необходимости в пострадавшие от урагана районы. Власти опасаются, что погибших может оказаться больше: только в Северной Каролине, наиболее сильно пострадавшей от «Хелены», экстренные службы получили более 1000 обращений от людей, которые не могут связаться со своими родными и близкими. «Медуза» публикует фотографии последствий урагана «Хелена».

Валдоста, Джорджия. В этом штате, по последним данным, во время урагана «Хелена» погибли 17 человек. 28 сентября 2024 года John Falchetto / AFP / Scanpix / LETA

Ашвилл, Северная Каролина. Этот штат наиболее сильно пострадал от урагана, погибли 36 человек. 27 сентября 2024 года Billy Bowling / EPA / Scanpix / LETA

Мадейра-Бич, штат Флорида. Во Флориде, по которой ежегодно проходят разрушительные ураганы, «Хелена» стала причиной гибели 11 человек. 28 сентября 2024 года Luis Santana / Tampa Bay Times / AP / Scanpix / LETA

Хорсшу-Бич, штат Флорида. 28 сентября 2024 года Chandan Khanna / AFP / Scanpix / LETA

Ашвилл, Северная Каролина. 28 сентября 2024 года Sean Rayford / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Кристал Ривер, штат Флорида. 27 сентября 2024 года Joe Raedle / Getty Images

Флетчер, Северная Каролина. 29 сентября 2024 года Sean Rayford / Getty Images

Китон-Бич, Флорида. 29 сентября 2024 года Octavio Jones / Reuters / Scanpix / LETA

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