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По шести штатам США прошел ураган «Хелена». Погибли 95 человек. Фотографии
Источник: Meduza
Ураган «Хелена» прошел по США. В шести штатах — Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии, — по последним данным, погибли 95 человек. Не менее двух миллионов человек остались без электроэнергии, вышли из берегов реки, разрушены дороги и мосты, что затрудняет поставки товаров первой необходимости в пострадавшие от урагана районы. Власти опасаются, что погибших может оказаться больше: только в Северной Каролине, наиболее сильно пострадавшей от «Хелены», экстренные службы получили более 1000 обращений от людей, которые не могут связаться со своими родными и близкими. «Медуза» публикует фотографии последствий урагана «Хелена».