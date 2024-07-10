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В США начался сезон ураганов. Очень рано. Ученые говорят, что будет еще хуже «Берил» достиг побережья Техаса. Фотографии
Источник: Meduza
8 июля ураган «Берил» достиг побережья Техаса. К Соединенным Штатам он подошел как ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона. До этого «Берил» прошел через Карибские острова, включая Ямайку, где стал первым в истории ураганом высшей, пятой категории, зафиксированным в это время года. Обычно сильные ураганы проходят в этом регионе позднее. Ученые связывают это с глобальным потеплением. «Такая активность в начале сезона, вероятно, является признаком того, что, когда мы приблизимся к пику сезона, будет очень беспокойно», — заявил CNN специалист по ураганам Фил Клоцбах из университета Колорадо.