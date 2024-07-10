В США начался сезон ураганов. Очень рано. Ученые говорят, что будет еще хуже «Берил» достиг побережья Техаса. Фотографии

8 июля ураган «Берил» достиг побережья Техаса. К Соединенным Штатам он подошел как ураган первой категории . До этого «Берил» прошел через Карибские острова, включая Ямайку, где стал первым в истории ураганом высшей, пятой категории, зафиксированным в это время года. Обычно сильные ураганы проходят в этом регионе позднее. Ученые связывают это с глобальным потеплением. «Такая активность в начале сезона, вероятно, является признаком того, что, когда мы приблизимся к пику сезона, будет очень беспокойно», — заявил CNN специалист по ураганам Фил Клоцбах из университета Колорадо.

Meduza

«Берил» вызвал подтопления в Хьюстоне, штат Техас. 8 июля 2024 года Carlo Ramirez / EPA / Scanpix / LETA

Поврежденный ураганным ветром пирс на пляже в Фрипорте, штат Техас. 8 июля 2024 года Kaylee Greenlee Beal / Reuters / Scanpix / LETA

Первой точкой на территории США, куда пришел «Берил», стал округ Матагорда на побережье Мексиканского залива. Сильные осадки и шторм вызвали наводнения, привели к аварийным отключениям электричества и отмене авиарейсов. 8 июля 2024 года Eric Gay / AP / Scanpix / LETA

Сарджент, округ Матагорда, Техас. 8 июля 2024 года Eddie Seal / Bloomberg / Getty Images

Разрушенный дом в Серфсайд Бич, Техас. 8 июля 2024 года Kaylee Greenlee Beal / Reuters / Scanpix / LETA Поврежденный ураганом дом в Галвестоне, Техас. 8 июля 2024 года Kaylee Greenlee Beal / Reuters / Scanpix / LETA

Дома в Серфсайд Бич после урагана «Берил», 8 июля 2024 года Brandon Bell / Getty Images North America / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Ураган вызвал подтопления в прибрежной зоне. Мотель в Серфсайд Бич, 8 июля 2024 года Mark Felix / AFP / Scanpix / LETA

Росенберг, штат Техас. 8 июля 2024 года Daniel Becerril / Reuters / Scanpix / LETA

Эль-Кампо, штат Техас. 8 июля 2024 года Daniel Becerril / Reuters / Scanpix / LETA

Серфсайд Бич, штат Техас. 8 июля 2024 года Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA

Хьюстон, штат Техас. 8 июля 2024 года Brandon Bell / Getty Images North America / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA Бей-Сити, Техас. 8 июля 2024 года Jon Shapley / Houston Chronicle / Getty Images

Житель Фрипорта убирает поваленные ураганом деревья. 8 июля 2024 года Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA В Бей-Сити ураган также повалил деревья. 8 июля 2024 года Eric Gay / AP / Scanpix / LETA

Затопленное кладбище в Ганадо, штат Техас. 8 июля 2024 года Daniel Becerril / Reuters / Scanpix / LETA

Отель Residence Inn в Галвестоне после урагана. 8 июля 2024 года Elizabeth Conley / Houston Chronicle / AP / Scanpix / LETA Магазин в Ойстер-Крик, штат Техас, как и многие другие предприятия и жилые дома, из-за урагана остался без электричества. 9 июля 2024 года Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA

Хьюстон, штат Техас, 8 июля 2024 года Daniel Becerril / Reuters / Scanpix / LETA

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