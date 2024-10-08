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Война Девятьсот пятьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 октября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- В Саратове бывший участник войны убил подругу, предложившую ему расстаться. В 2021 году его судили за убийство жены, требовавшей развод.
Главное к полудню
- Франция планирует в первой половине 2025 года направить Украине истребители Mirage 2000, сообщил министр обороны обороны Себастьен Лекорню в интервью Sud Ouest. По его словам, сейчас в Нанси обучают украинских пилотов и механиков.
- Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении режиссера фильма «Русские на войне» Анастасии Трофимовой. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин. Расследование проводят по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины», следует из ответа офиса генпрокурора Украины на запрос Юрчишина. Фильм «Русские на войне» Анастасия Трофимова сняла на линии фронта с российской стороны. Власти Украины называли фильм «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», который «пытается изобразить агрессоров как жертв».
- Российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова, сообщил утром 8 октября глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, повреждено гражданское производство. По последним данным, пострадали 16 человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
- Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, начавшегося после удара дронов в ночь на 7 октября, эвакуированы 1047 человек, сообщил глава администрации аннексированного Россией города Игорь Ткаченко. Пожарные по состоянию на утро 8 октября продолжают работать на месте происшествия, пытаясь ликвидировать возгорание.
Главное к утру
- Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не будет вести без Киева переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. При этом она ушла от прямого ответа на вопрос, поддержит ли в случае избрания вступление Украины в НАТО.
- Российские войска в ночь на 8 октября атаковали Одессу, применив ударные беспилотники «Шахед», сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, силы ПВО сбили большинство дронов, никто не пострадал. В Черноморске в результате атаки произошел пожар на трех этажах многоэтажного дома, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, огонь быстро потушили. Кроме того, в Одесском районе повреждено административно-производственное здание.
- Вооруженные силы РФ вечером 7 октября атаковали Одессу баллистическими ракетами, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Российская ракета, как заявил Кипер, попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, ранения получили пять иностранных граждан. За последние дни это вторая атака на гражданское судно — в ночь на 6 октября под удар попал сухогруз, тогда никто не пострадал.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 8 октября российские войска ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер-М», а также нанесли удар по Украине, применив 19 беспилотников «Шахед». Украинские силы ПВО, как заявили в ВСУ, сбили 18 дронов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях. «Еще один ударный БПЛА вернулся в Россию», — заявили в Воздушных силах.
- На нефтебазе в порту Феодосии, которую в ночь на 7 октября атаковали Вооруженные силы Украины, загорелась еще одна цистерна, сообщил украинский телеграм-канал «Крымский ветер». По его данным, пожар зафиксировали в 21:07 мск 7 октября. Как пишет «РБК-Украина», ранее сообщалось, что в результате атаки две цистерны уничтожены и три повреждены. «Радио Свобода» сообщила, что, судя по спутниковым снимкам, на территории нефтебазы с осени 2022 года стояла система ПВО «Панцирь-С1».
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Следственный комитет задержал 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей знакомой в Саратове. По версии следствия, задержанный мужчина убил 27-летнюю женщину в салоне сотовой связи, где она работала. Как сообщило местное издание 164.ru, в убийстве подозревают 35-летнего жителя Новоузенска Саратовской области Азамата Искалиева, который ранее был судим и участвовал в российско-украинской войне. По данным СМИ, подозреваемый и его жертва встречались. Следствие считает, что Искалиев пошел на убийство после того, как женщина отказалась продолжать с ним отношения. Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения, установленную в салоне сотовой связи. Саратовские СМИ сообщили, что в августе 2021 года Азамат Искалиев убил свою 28-летнюю жену, которая хотела с ним развестись, за что в ноябре того же года его приговорили к девяти годам лишения свободы.
Фото на обложке: Pierre Crom / Getty Images