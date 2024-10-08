Война Девятьсот пятьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 958-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой хронике мы продолжим следить за ключевыми событиями, связанными с войной.

Хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот пятьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника предыдущего дня войны