Служба безопасности Украины заявила о задержании Дмитрия Чистилина. СБУ называет его бывшим помощником Сергея Глазьева и одним из «идеологов СВО»

Служба безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой задержала Дмитрия Чистилина. Спецслужба называет его помощником бывшего советника Владимира Путина по экономике Сергея Глазьева.

Чистилина задержали при содействии правоохранителей Молдовы, когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран, сообщили в СБУ.

О задержании Чистилина также сообщило агентство ТАСС, которое ссылается на его друга Игоря Калдаре. Тот заявил, что он вместе с Чистилиным организовал в Бухаресте международную конференцию, «посвященную вопросам региональной безопасности». После этого Чистилин, по его словам, вылетел в Москву, а затем вернулся в Кишинев, чтобы начать подготовку к следующей конференции. Там его задержали и передали Украине.

В СБУ утверждают, что с 2016 по 2024 годы Чистилин подготовил для Кремля ряд аналитических материалов, в которых поддерживал вооруженную агрессию России и интеграцию оккупированных регионов Украины в состав России.

Также Чистилин, как заявили в СБУ, активно продвигал интересы Кремля за пределами России. В том числе, «действуя якобы от имени украинской общественности», он участвовал в проведении круглых столов в европейских странах, где «распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров», утверждают в СБУ.

В Офисе генпрокурора Украины заявили, что Чистилин, имеющий российское и украинское гражданства, проживал в России и назвали его «активным борцом за „русский мир“». После начала полномасштабной войны Чистилин, действуя совместно с российскими чиновниками и политическими деятелями, начал «разрабатывать и внедрять стратегию информационной войны с Украиной», утверждают в прокуратуре.

Чистилину объявили подозрение в госизмене и оправдании вооруженной агрессии России против Украины, сообщили в Офисе генпрокурора. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сергей Глазьев был советником Путина по экономике с 2012 по 2019 год. У него совместно с Чистилиным вышла книга под названием «Белорусский выбор. Политический и экономический анализ Республики Беларусь до и после президентских выборов 2020 года». В российских государственных СМИ Чистилина периодически цитируют как эксперта и представляют его как кандидата экономических наук и президента «Международного института развития и самоорганизации имени Саймона Кузнеца» в Киеве.