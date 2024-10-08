Похороны 20-летнего бойца «Азова». Он погиб, защищая Торецк. Фотографии

Российские войска продолжают штурм Торецка в Донецкой области, продвигаясь уже по территории города. Также бои идут к северу и югу от Торецка. Среди украинских подразделений, держащих оборону на этом направлении, — бригада . Ее передислоцировали в район Торецка в начале сентября. Защитники Торецка несут потери. В селе Травкино Черниговской области в начале октября похоронили одного из бойцов «Азова» Игоря Кусочка, использовавшего позывной «Чака». Кусочку было 20 лет, он болел за киевское «Динамо». С 18 лет он воевал.

Женщины кладут цветы на дорогу в Травкино, по которой проедет траурный кортеж. Администрация Бобровицкой территориальной общины попросила жителей почтить память погибшего. 4 октября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Церемония прощания с Игорем Кусочком в городе Бобровица, в пяти километрах от которого находится село Травкино. 4 октября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Родственники и друзья Игоря Кусочка на сельском кладбище в Травкино. В селе, где похоронили бойца «Азова», до начала полномасштабной войны жили чуть более 200 человек. 4 октября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Мать Игоря Кусочка Катерина прощается с сыном. 4 октября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Бойцы «Азова» на похоронах зажгли файеры в память о погибшем товарище. 4 октября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Хроника войны. 8 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 8 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»