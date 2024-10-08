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Похороны 20-летнего бойца «Азова». Он погиб, защищая Торецк. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска продолжают штурм Торецка в Донецкой области, продвигаясь уже по территории города. Также бои идут к северу и югу от Торецка. Среди украинских подразделений, держащих оборону на этом направлении, — бригада «Азов» . Ее передислоцировали в район Торецка в начале сентября. Защитники Торецка несут потери. В селе Травкино Черниговской области в начале октября похоронили одного из бойцов «Азова» Игоря Кусочка, использовавшего позывной «Чака». Кусочку было 20 лет, он болел за киевское «Динамо». С 18 лет он воевал.