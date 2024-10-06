Россия атаковала Одесскую область дронами и ракетами. Под удар попали склады, газопровод и сухогруз

Российские войска в ночь на 6 октября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами, сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в Одессе в результате атаки беспилотников загорелось торговое оборудование в складском здании на площади 100 квадратных метров. Пожарные быстро потушили пожар. По данным властей, никто не пострадал.

Кипер сообщил, что из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один местный житель, его госпитализировали. Кроме того, из-за обломков поврежден газопровод, утечку газа быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС Украины.

В результате ракетной атаки повреждено сухогрузное гражданское судно, никто не пострадал. Где это произошло, начальник Одесской областной администрации не уточнил.

Пресс-служба ГСЧС Украины опубликовала фотографии, на которых показано, как спасатели тушат пожар на складе в Одессе.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 6 октября войска РФ атаковали Украину, применив 87 беспилотников типа «Шахед», две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М», одну крылатую ракету, выпущенную из комплекса «Искандер-К», а также одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

ВСУ утверждают, что сбили две ракеты и 56 беспилотников в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. Еще 25 беспилотников упали в разных регионах Украины, предположительно из-за применения средств радиоэлектронной борьбы, заявили в Воздушных силах. Четыре беспилотника остаются в воздушном пространстве Украины.

Российская армия ночью атаковала Киев, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО уничтожила все беспилотники, которые заходили на Киев волнами и с разных направлений. «Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших», — добавил Попко.

В Донецкой области, по сообщениям местных пабликов, под удар попал Краматорск, виден дым в районе Новокраматорского машиностроительного завода. Местные власти это не комментировали.

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