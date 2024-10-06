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Война Девятьсот пятьдесят шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 октября читайте здесь.
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- Журналистка Ксения Ларина сообщила, что на войне в Украине погиб активист Ильдар Дадин. «Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине», — написала она в соцсети X вечером 5 октября. В беседе с изданием «Сота» Ларина рассказала, что узнала о гибели Дадина от другого участника войны, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который, в свою очередь, сослался на однополчанина Дадина. Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Ильдар Дадин в начале 2023 года приехал в Украину, чтобы присоединиться к ВСУ и воевать против российской армии. Он отправился на фронт в составе «Сибирского батальона». Дадин рассказывал в интервью «Медиазоне», что воевал под позывным «Ганди».
- Российские войска в ночь на 6 октября атаковали Украину, применив беспилотники «Шахед» и ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ. Всего войска РФ применили более 90 средств воздушного нападения: 87 дронов, две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М», одну крылатую ракету, выпущенную из комплекса «Искандер-К», а также одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. ВСУ утверждают, что сбили две ракеты и 56 беспилотников в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. Еще 25 беспилотников упали в разных регионах Украины, предположительно из-за применения средств радиоэлектронной борьбы, заявили в Воздушных силах. Четыре беспилотника остаются в воздушном пространстве Украины.
- В Одессе в результате атаки российских дронов повреждены складские помещения и грузовые автомобили, возникшие пожары потушили спасатели, сообщили в ГСЧС Украины. Госпитализирован один пострадавший. В Донецкой области, по сообщениям местных пабликов, под удар попал Краматорск, виден дым в районе Новокраматорского машиностроительного завода. Местные власти это не комментировали. Российская армия ночью атаковала Киев, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО уничтожила все беспилотники, которые заходили на Киев волнами и с разных направлений. «Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших», — добавил Попко.
- Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ПВО в ночь на 6 октября уничтожили четыре украинских БПЛА: два над Курской областью, по одному — над Воронежской и Белгородской областями. Кроме того, утром ПВО сбили один дрон над Брянской областью, один — над Белгородской. По данным властей Воронежской и Брянской областей, пострадавших и разрушений нет. Власти Курской и Белгородской областей последствия атак не комментировали.
- Издание Sota сообщило, что в Кузьминках в Москве ночью произошел пожар в районе Московского высшего общевойскового командного училища, рядом с которым находятся стрельбище и автомобильная заправка. Местные жители рассказали, что слышали «громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу». Издание предположило, что училище атаковал беспилотник. Независимых подтверждений этой информации нет. Московские власти это не комментировали.
Фото на обложке: Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA