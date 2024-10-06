Война Девятьсот пятьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 956-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Укракину. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

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Война Девятьсот пятьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

что происходило накануне