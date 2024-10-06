NYT: Трамп в 2017 году спрашивал Путина, что он думает о поставках американского оружия Украине. Президент РФ ответил, что это будет «ошибкой»

Дональд Трамп во время своего президентства на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году интересовался его мнением о возможных поставках американского оружия Украине, сообщила газета The New York Times в публикации от 5 октября.

Первая личная встреча Трампа и Путина прошла в июле 2017 года в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. В разговоре в Трампом Путин назвал Украину «коррумпированной вымышленной страной» и подчеркнул, что Россия имеет полное право оказывать на нее влияние.

По данным NYT, Трамп сказал Путину, что его администрация рассматривает возможность отправить оружие Украине и спросил, что российский президент думает об этом. Путин в ответ заявил, что поставки оружия Киеву будут «ошибкой». По его словам, «сколько бы оружия США не дали Украине, они попросят еще».

После этого разговора тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил администрацию Трампа о том, что им «придется провести большую работу, чтобы изменить мнение президента об Украине».

При этом, по словам американских чиновников, с которыми поговорила газета, попытка Путина ослабить поддержу Украины со стороны США привела «к противоположному результату».