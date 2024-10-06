Журналистка Ксения Ларина сообщила, что активист Ильдар Дадин погиб на войне
Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин погиб на войне, где он сражался на стороне Украины. Об этом сообщила бывшая журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина.
«Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине», — написала она в соцсети X вечером 5 октября.
В беседе с изданием «Сота» Ларина рассказала, что узнала о гибели Дадина от другого участника войны, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который, в свою очередь, сослался на однополчанина Дадина.
Другие источники пока не подтверждали информацию о том, что Дадин погиб на войне.
Ильдар Дадин в начале 2023 года приехал в Украину, чтобы присоединиться к Вооруженным силам Украины и воевать против российской армии. Он отправился на фронт в составе «Сибирского батальона». Дадин рассказывал в интервью «Медиазоне», что воевал под позывным «Ганди».
Ильдар Дадин — первый россиянин, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК). Эта статья появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году, российские журналисты называют ее «дадинской статьей». Приговор Дадину вынесли в декабре 2015 года, он получил три года колонии, затем срок сократили до двух с половиной лет. Дадин в ноябре 2016 года рассказал о пытках в карельской ИК-7, куда его поместили. Информацию о пытках и избиениях подтвердили и другие заключенные и их родственники, однако ФСИН и Следственный комитет по итогам проверок не нашли нарушений. В феврале 2017 года приговор Дадину отменили.