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Война Девятьсот пятьдесят пятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 октября читайте здесь.
Главные новости ночи и утра
- В Воронежской области в ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, заявил глава региона Александр Гусев. Какие именно объекты подверглись атаке, он не уточнил. По словам губернатора, на одном из предприятий произошел пожар. Один человек получил осколочное ранение в руку. На другом предприятии после атаки дронов пострадавших и разрушений нет.
- Минобороны РФ заявило, что в ночь на субботу дежурные силы ПВО сбили десять украинских беспилотников — семь над Белгородской областью, два над Курской и один над Воронежской.
- Девять человек ранены в результате удара украинского дрона по пассажирскому автобусу в аннексированной Горловке Донецкой области, заявил назначенный Россией мэр города Иван Приходько.
- Российские войска ночью выпустили по Украине три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 ударных беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. Три дрона были сбиты в Одесской области, еще десять «локационно потеряны на севере и юге страны, заявили украинские военные. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей в результате активного противодействия средств РЭБ, добавили в ВСУ.
- В городе Николаев вечером 4 октября был атакован инфраструктурный объект, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. По его данным, войска РФ ударили по городу крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет.
- В Херсонской области войска РФ за сутки атаковали 15 населенных пунктов. Повреждены 17 частных домов, сельхозпредприятие, газораспределительная станция, складские помещения и частные автомобили. Погибли два человека, шестеро получили ранения.
- В Запорожской области российские военные за минувшие сутки нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам. Местные власти получили 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, сообщает глава военной администрации региона Иван Федоров.