FT: Запад и Украина обсуждают схему «территории в обмен на членство в НАТО» для завершения войны

Западные дипломаты и все большее число чиновников в Украине сходятся во мнении, что компромиссом для завершения российско-украинской войны может стать схема «территории в обмен на членство в НАТО», пишет Financial Times.

При таком подходе Москва де-факто, но не де-юре сохранит контроль над территориями, которые она сейчас оккупирует, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса.

Как подчеркивает издание, это не означает, что власти Украины и их западные союзники признают суверенитет России над территориями, которая она захватила с 2014 года.

«Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем, — пишет FT. — Но даже это, по понятным причинам, остается чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда преподносится как основа компромисса с Москвой».

Что касается членства Украины в НАТО, его можно осуществить по так называемой «западногерманской» модели — то есть гарантии безопасности будут распространяться только на территории, которые контролирует Киев. Также происходило в годы холодной войны — членом НАТО была ФРГ, но не ГДР.

В конце сентября Владимир Зеленский представил в Вашингтоне «план победы» Украины в войне, который, как сообщалось, «не впечатлил» Белый дом. По сведениям Financial Times, одним из пунктов «плана победы» значится членство Украины в НАТО. Эту идею может продвинуть Джо Байден до окончания срока своих президентских полномочий в январе 2025 года, считает издание. Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что план Зеленского смещает цели Украины в войне с полного освобождения своей территории на перелом боевых действий в пользу украинской армии, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.

Ранее журнал The Economist также выступил с призывом ставить реальные цели в войне и «изменить курс» — ускоренно принять Украину в НАТО, а Киеву в свою очередь отказаться на нынешнем этапе от планов отвоевать все оккупированные Россией территории.

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