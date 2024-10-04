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Война Девятьсот пятьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В Воронежской области в результате падения украинского беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Пострадавших и ущерба нет.
- В Белгородской области украинские дроны атаковали село Репяховка Краснояружского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, одна единица сельхозтехники и микроавтобус, также загорелся грузовой автомобиль.
- Минобороны России заявило, что за ночь над Белгородской и Воронежской областями было уничтожено и перехвачено по шесть украинских беспилотников, еще пять — над акваторией Азовского моря и один — над Ростовской областью.
- Вечером 3 октября российские беспилотники атаковали Киев. В Дарницком районе в результате «сбития» одного из дронов, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, выбило металлопластиковую раму на восьмом этаже 16-этажного дома. Пострадавших нет.
- В течение ночи российские войска атаковали Украину 19 беспилотниками «Шахед», девять из них были сбиты в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Еще семь дронов были локационно потеряны, предположительно из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с Россией после окончания войны в Украине. «Если война закончится в период действия мандата этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией». По его словам, Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз.
Фото на обложке: Pierre Crom/Getty Images