Офис генерального прокурора Украины располагает данными о том, что российские военные убили почти 100 украинских военнопленных на поле боя. Об этом 4 октября в эфире украинского телемарафона сообщил Юрий Белоусов, возглавляющий в офисе генпрокурора «департамент войны» — департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

«Сейчас мы имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя», — сказал Белоусов (цитата по «Укринформ»).

По его словам, 80% всех известных убийств совершили в 2024 году. При этом, отметил он, «изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону» произошли в ноябре 2023 года.

Белоусов добавил, что 3 октября появилась информация о новом возможном убийстве украинского военнопленного. «В телеграм-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме», — рассказал он. По словам Белоусова, прокуратура и Служба безопасности Украины зарегистрировали новое уголовное производство. Другие подробности он не привел.

Офис генпрокурора Украины сообщил 2 октября, что российские военные убили 16 украинских военнопленных около сел Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе Донецкой области. Генпрокурор Украины Андрей Костин назвал это самым массовым известным случаем убийства украинских военнопленных на линии фронта.

Андрей Костин сообщил CNN в начале сентября 2024 года, что с начала полномасштабной войны украинские следователи начали 28 дел о массовых убийствах военнопленных, в результате которых погибли 62 украинских военных.