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Российские войска подходят к южным окраинам Покровска. Бои идут в семи километрах от города Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска подходят к южным окраинам Покровска и соседнего Мирнограда. После очередных атак ВС РФ бои идут за село Лысовка всего в семи километрах от Покровска. Подробнее о ситуации в зоне боев в Украине можно будет прочитать в свежей сводке «Медузы», которая выйдет в ближайшее время. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в Покровске в конце сентября — начале октября 2024 года.