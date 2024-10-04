Российские войска подходят к южным окраинам Покровска. Бои идут в семи километрах от города Фотографии

Российские войска подходят к южным окраинам Покровска и соседнего Мирнограда. После очередных атак ВС РФ бои идут за село Лысовка всего в семи километрах от Покровска. Подробнее о ситуации в зоне боев в Украине можно будет прочитать в свежей сводке «Медузы», которая выйдет в ближайшее время. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в Покровске в конце сентября — начале октября 2024 года.

Горящие после очередного артобстрела трава и кустарник у железнодорожных путей возле Покровска. 3 октября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Житель Покровска, оставшийся в городе, к которому приближаются российские войска, пытается потушить одно из загоревшихся после обстрела зданий. Хозяин дома в этот момент заблокирован внутри. 2 октября 2024 года Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images

Детская площадка и разрушенный жилой дом в Покровске. До начала полномасштабной войны в городе жили около 60 тысяч человек, по состоянию на середину сентября в Покровске оставались 16 тысяч жителей. Власти пытаются эвакуировать всех жителей в менее опасные места. 24 сентября 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Несмотря на призывы эвакуироваться, постоянные обстрелы и приближающиеся российские войска некоторые жители города решили, по разным причинам, остаться. В Покровске даже продолжают работать салоны красоты. 21 сентября 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Житель Покровска пополняет запасы питьевой воды. Из-за обстрелов и ракетных ударов в Покровске нарушено централизованное водоснабжение. 3 октября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Военнослужащий из 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии (также известна как «Кара-Даг») — одного из украинских подразделений, обороняющего Покровск. 28 сентября 2024 года Vincenzo Circosta / Anadolu / Getty Images

Волонтеры строят укрепления для украинских военных под Покровском. Помочь обороняющим город приехали госслужащие из Закарпатской области. 30 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

«Зубы дракона» (они должны помешать продвижению техники противника) на подступах к Покровску. Пока их не установили.30 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Хроника войны. 4 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 4 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»