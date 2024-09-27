«Сдают наш город. Очень жаль» Жители Покровска, на который наступают российские войска, пытаются спастись. Фотографии

Российские войска возобновили наступление на Покровск в Донецкой области. Жителей города и расположенных рядом с ним населенных пунктов эвакуируют. Власти района настоятельно призывают людей перебраться в менее опасные места. Однако уехать пока готовы не все.

«Да, здесь страшно. Но страшнее от того, что я выеду — и что там? На чужбине — это на чужбине», — говорила корреспондентам DW, выпустившим в начале сентября репортаж об эвакуации Покровского района, одна из местных жительниц. Те, кто все-таки согласился следовать рекомендациям и покинуть Покровск, в разговорах с журналистами признавались, что им страшно покидать родной дом и бросать все имущество.

Пожилые люди говорили о страхе не выдержать саму эвакуацию. «Сдают наш город. Очень жаль», — заявила одна из жительниц Покровска, уезжающая из города. В городе нет централизованной подачи воды и газа, в ряде районов нет электричества, не работают крупные продуктовые магазины и торговые центры. «Когда-то это был очень населенный, красивый город. Лучший», — говорил журналистам житель Покровска, который в тот момент еще оставался в городе, но собирался эвакуироваться. По данным главы Покровской военной администрации Сергея Добряка, в городе, где на начало 2022 года жили около 60 тысяч человек, по состоянию на 18 сентября оставались 16 тысяч жителей.

Жительница Покровска Антонина. Эвакуироваться из города ей помогают волонтеры из организации East SOS. 17 сентября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Горящая угольная шахта возле Мирнограда в Покровском районе. 17 сентября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Один из жителей Покровска, которому помогают покинуть город волонтеры из East SOS. 17 сентября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Волонтеры из East SOS в доме жительницы Покровска. 17 сентября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Покровск и расположенные рядом с ним населенные пункты постоянно обстреливают российские войска. Один из жителей получил ранение, пытаясь покинуть опасную зону. Волонтеры, заметившие его на дороге, оказали раненому первую помощь и довезли вместе с другими людьми, которым они помогали эвакуироваться, до менее опасного места. 17 сентября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

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