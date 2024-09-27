«Сдают наш город. Очень жаль» Жители Покровска, на который наступают российские войска, пытаются спастись. Фотографии
Российские войска возобновили наступление на Покровск в Донецкой области. Жителей города и расположенных рядом с ним населенных пунктов эвакуируют. Власти района настоятельно призывают людей перебраться в менее опасные места. Однако уехать пока готовы не все.
«Да, здесь страшно. Но страшнее от того, что я выеду — и что там? На чужбине — это на чужбине», — говорила корреспондентам DW, выпустившим в начале сентября репортаж об эвакуации Покровского района, одна из местных жительниц. Те, кто все-таки согласился следовать рекомендациям и покинуть Покровск, в разговорах с журналистами признавались, что им страшно покидать родной дом и бросать все имущество.
Пожилые люди говорили о страхе не выдержать саму эвакуацию. «Сдают наш город. Очень жаль», — заявила одна из жительниц Покровска, уезжающая из города. В городе нет централизованной подачи воды и газа, в ряде районов нет электричества, не работают крупные продуктовые магазины и торговые центры. «Когда-то это был очень населенный, красивый город. Лучший», — говорил журналистам житель Покровска, который в тот момент еще оставался в городе, но собирался эвакуироваться. По данным главы Покровской военной администрации Сергея Добряка, в городе, где на начало 2022 года жили около 60 тысяч человек, по состоянию на 18 сентября оставались 16 тысяч жителей.