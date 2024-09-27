новости
Война Девятьсот сорок седьмой день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область, под удар попал город Измаил. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения, а также 73-летний мужчина. Еще 11 человек пострадали, в том числе один ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, различные постройки. Произошли несколько пожаров, которые уже потушили спасатели.
- Джо Байден и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме. Во вступительном заявлении для прессы президент США объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму 2,4 миллиарда долларов. Как отметили в Пентагоне, этот пакет включает дополнительные средства ПВО, беспилотники и боеприпасы класса «воздух-земля». Зеленский заявил, что представил Байдену «план победы» Украины в войне против России. После переговоров с Байденом Владимир Зеленский встретился в Белом доме с вице-президентом США Камалой Харрис, Харрис отметила, что ее поддержка Украины остается непоколебимой.
- Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 сентября. Перед визитом Зеленского в США в сентябре Трамп заявил, что «вероятно» встретится с президентом Украины. При этом источник Associated Press сообщил 25 сентября, что Трамп не планирует встречаться с Зеленским в ближайшие дни.
- Украинские беспилотники ночью 27 сентября атаковали два российских региона. Как сообщили в Минобороны РФ, шесть дронов уничтожены над Ростовской область, еще три — над Белгородской областью.
- Сотрудники Российского Красного Креста приняли более пяти тысяч заявок на поиск родственников, с которыми оборвалась связь после наступления украинских военных на Курскую область, сообщает РБК. На данный момент было восстановлено около 800 семейный связей. Специалист курского отделения Красного Креста Анжелика Руденко пояснила, что число заявок не равно числу разыскиваемых людей, так как на одного человека может быть подано больше одной заявки. Кроме того, число восстановленных связей также не равно числу найденных людей.