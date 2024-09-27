Трамп заявил, что встретится с Зеленским

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 сентября. Такое заявление Трамп сделал на пресс-конференции, прошедшей в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке 26 сентября, сообщает Axios.

Трамп заявил, что проведет встречу в Trump Tower в 9:45 утра по местному времени (16:45 мск).

Перед визитом Зеленского в США в сентябре Трамп заявил, что «вероятно» встретится с президентом Украины. При этом источник Associated Press сообщил 25 сентября, что Трамп не планирует встречаться с Зеленским в ближайшие дни.

Как отмечает Axios, напряженность между Трампом и Зеленским возросла после того, как президент Украины заявил The New Yorker 22 сентября, что сенатор Джей Ди Вэнс, кандидат Трампа в вице-президенты, «слишком радикален» в вопросе предоставления помощи США Украине, а Трамп не знает, как закончить российско-украинскую войну. В ответ Трамп заявил, что Зеленский делает «маленькие, неприятные выпады» в его адрес, а также «отказывается идти на сделку».

Во время визита в США Владимир Зеленский 26 сентября встретился с президентом США Джо Байденом, а также провел отдельную встречу с вице-президентом Камалой Харрис, которая баллотируется в президенты от Демократической партии.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что готов в случае победы на выборах президента США прекратить войну в Украине «за 24 часа». Владимир Зеленский в ноябре 2023 года пригласил Трампа в Киев, чтобы за «24 минуты» объяснить ему, что за сутки нельзя остановить войну. Тогда Трамп сказал, что его визит в Киев будет «неуместен».

По данным The Washington Post, в одном из частных разговоров Трамп заявил, что для прекращения войны он может оказать давление на Украину, чтобы она согласилась отдать России Крым и Донбасс. Зеленский говорил в ноябре 2023 года, комментируя мирные инициативы Трампа, что Украина не будет готова к тому, чтобы «отдать России Донбасс и Крым». Зеленский заявил в апреле 2024 года, что если предложения Трампа заключаются в том, чтобы Украина отдала территории, то эти предложения «очень примитивны».

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