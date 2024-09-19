Зеленский во время визита в США планирует встретиться с Харрис и Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

На встрече, которая запланирована на следующую неделю, Зеленский, по словам собеседников Bloomberg, намеревается представить свой план победы, в рамках которого он будет настаивать на членстве Украины в НАТО и Евросоюзе, соглашениях в области экономики и безопасности, а также на продолжении поставок более совершенного оружия.

Помимо Харрис, Зеленский, вероятно, встретится и с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос журналистов, встретится ли он с Зеленским, когда тот приедет в США выступать на Генассамблее ООН, Трамп сказал: «Вероятно, да», передает Reuters. Других подробностей о планах этой встречи он не привел.

Как отмечает Reuters, Трамп и Зеленский говорили по телефону в июле, но лично не встречались со времен президентского срока Трампа в 2017–2021 годах.

Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООН, которая проходит в США, 25 сентября. Он собирается представить свой план победы, разработанный в его офисе. 17 сентября постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Белый дом уже ознакомился с этим планом и считает его в целом рабочим вариантом. Сам Зеленский говорил, что «будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем кто будет президентом, а выполнить этот план очень хочется».