Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме.

Во вступительном заявлении для прессы американский лидер объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму 2,4 миллиарда долларов. Как отметили в Пентагоне, этот пакет включает дополнительные средства ПВО, беспилотники и боеприпасы класса «воздух-земля». Всего до окончания срока полномочий Байдена США выделят Украине восемь миллиардов долларов.

Оба главы государств сообщили, что на встрече будут согласовывать детали «плана победы» Украины в войне против России, представленного Зеленским.

Голос Америки

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