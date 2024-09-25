Associated Press: Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует на этой неделе встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в штабе экс-президента.

По словам собеседника агентства, встреча между Зеленским и Трампом не была запланирована, несмотря на заявления украинских чиновников о том, что президент Украины собирался встретиться с Трампом.

18 сентября, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он встретиться с Зеленским, Трамп ответил: «Да, возможно».

Во вторник, 24 сентября, выступая на предвыборном митинге, Трамп снова назвал Зеленского «величайшим продавцом на Земле». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уходит со 100 миллиардами долларов», — сказал кандидат в президенты. AP отмечает, что с момента вторжения российских войск Вашингтон выделил Киеву помощь на общую сумму в 56 миллиардов долларов. Трамп также сказал, что США «застряли» в российско-украинской войне и не выйдут из нее, пока он не станет президентом.

Владимир Зеленский находится с 23 сентября с официальным визитом в США. Он планирует представить президенту Джо Байдену и членам Конгресса свой «план победы» в войне с Россией. Сообщалось также, что Зеленский встретится с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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